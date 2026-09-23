Il est clair que de nombreuses maladies sont, aujourd’hui, causées par une alimentation inadaptée. En effet, une meilleure santé exige une alimentation saine et des rations appropriées. Parfois, il arrive que les aliments soient mal conservés ou laissés à la merci du vent et du soleil. Toute chose qui affecte leur qualité et, au-delà, la santé du consommateur. Pour préserver notre santé, il est indiqué de renforcer davantage les mécanismes de contrôle qualité et de sensibiliser les vendeurs et les consommateurs à la sécurité et aux habitudes alimentaires. Cela y va de notre bien-être.

Issouf SANKARA