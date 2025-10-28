Foire aux impacts: la résilience des bénéficiaires présentée aux partenaires

L’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) a organisé l’évènement ‘’Foire aux impacts’’ sur le thème: « Résilience au cœur du développement durable : des communautés actrices du changement », jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Une activité qui vise à plonger les participants au cœur des résultats de SNV et ses partenaires, à mettre en lumière la résilience des communautés et à renforcer les synergies entre acteurs du développement durable au Burkina Faso.

Au Burkina Faso, les effets du changement climatique et le défi sécuritaire ont conduit les populations à cultiver la résilience. Pour être un appui à ces communautés, l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) a lancé plusieurs projets et programmes dans les secteurs de l’Eau, l’Energie et l’Agro-alimentaire. SNV et ses partenaires techniques et financiers ont pu constater l’impact de ces projets et programmes dans la vie des communautés à travers une activité spécifique dénommée ‘’Foire aux impacts’’.

La cérémonie a eu lieu, jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou sur le thème « Résilience au cœur du développement durable : des communautés actrices du changement ». L’objectif est de créer un cadre immersif de valorisation, d’apprentissage et de collaboration autour des résultats et impacts des projets de SNV et ses partenaires, afin de mettre en lumière la résilience des communautés et de renforcer les synergies entre acteurs du développement durable au Burkina Faso. Selon Marjon Tuinsma, Directrice Pays de SNV Burkina Faso, « cette rencontre vise à permettre aux partenaires de vivre autrement les résultats des actions de SNV, non pas à travers des rapports ou des chiffres, mais au contact direct des femmes, des hommes et des jeunes dont la résilience construit chaque jour le Burkina de demain ».

Le représentant du ministre chargé de l’Agriculture, Oumarou Ouédraogo, a félicité SNV et ses partenaires pour leur engagement en faveur des solutions durables dans les secteurs agro-alimentaires. « Les initiatives telles le projet Résilience communautaire dans le secteur agrosylvopastoral (ResCom), les Programmes d’appuis à la promotion de l’entreprenariat agricole (PAPEA), le Programme agro-alimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au sahel (Pro-Arides), le projet Africa Biodigesteur Component (ABC Sahel), le projet Eau Clé du Développement Durable WASH (ECDD WASH) s’inscrivent dans la vision actuelle du gouvernement », pour la sécurité alimentaire la création d’emploi des femmes et des jeunes, l’accès à l’eau potable et aux énergies renouvelables, etc.».

L’impact des programmes apprécié

Pour Richard Bationo, chef d’équipe du projet 2SCALE, à travers des programmes tels que PAPEA, 2SCALE, Pro- ARIDES, ResCom et Green Mango, les communautés ont pu bâtir une résilience. « Ces programmes les ont permis de transformer leur activité en entreprise, maintenir une certaine durabilité en accordant une place importante aux femmes et aux jeunes. Cela leur a permis d’accroitre ainsi leurs revenus » relève t-il.

Les acteurs appuyés par les projets et programmes ont témoigné des bienfaits de l’accompagnement de SNV et ses différents partenaires pour leurs entreprises. Marie Ouédraogo, représentante de la coopérative Neerwaya qui transforme la tomate en purée a remercié SNV et ses partenaires pour l’accompagnement. « Grace au projet PAPEA, nous pouvons désormais transformer jusqu’à 5 tonnes de tomate. Il nous a aussi facilité l’accès aux crédits en banque.

Nous appelons les populations à se procurer nos produits qui sont de très bonnes qualité », affirme-t-elle. Regma Yaméogo, présidente de l’entreprise Waguéssé située à Dédougou fait dans la transformation agro-alimentaire. « Nous transformons le riz, le maïs, le manioc ainsi que les produits forestiers non ligneux. Le projet Pro-ARIDES a construit une clôture pour sécuriser notre entreprise.

Nous avons aussi bénéficié d’un forage parce que le travail du manioc nécessite l’utilisation d’une grande quantité d’eau, ce qui nous permet d’assurer toutes nos commandes », confie-t-elle. Les présentations dans un format de « parcours de la résilience », de théâtre forum et de témoignages ce sont déroulées sous l’œil des partenaires techniques, financiers et institutionnels, des partenaires de mise en œuvre des projets et programmes et des ONG sœurs.

A l’affiche, plus de 200 000 personnes ont renforcé leur résilience grâce aux projets et programmes mis en œuvre par SNV Burkina et ses partenaires en 2024. En célébrant les résultats concrets et les impacts, SNV et ses partenaires réaffirment leur engagement à poursuivre dans cet élan, tout en encourageant la création de nouvelles synergies au service d’un développement durable et inclusif au Burkina Faso. C’est en 2023 que l’Organisation Néerlandaise de Développement a développé et mis en route sa nouvelle stratégie 2030 pour répondre efficacement à l’évolution du contexte mondial en s’ouvrant aux réalités actuelles, en saisissant les opportunités qui existent pour construire un monde meilleur grâce à une collaboration et à un partenariat plus soutenu.

Roland Kabore