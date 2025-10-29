Foire régionale à Bobo-Dioulasso :une tribune pour valoriser les produits forestiers non ligneux

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a lancé, lundi 27 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, la Foire régionale des produits forestiers non ligneux qui s’est tenue, du 27 au 29 octobre 2025, dans la ville de Sya. Cette foire est une tribune de valorisation des produits forestiers autres que le bois.

La place de la mairie de Bobo-Dioulasso a abrité, du 27 au 29 octobre 2025, la Foire régionale des produits forestiers non ligneux. On y trouve des produits forestiers à l’état sauvage ou transformé comme le soumbala, le zamné, la poudre des feuilles de baobab ou le beurre de karité. C’est le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, qui a donné le top départ de cette Foire, lundi 27 octobre 2025. Pour lui, cette Foire a été voulue par le département de l’Environnement pour non seulement faire connaitre les produits forestiers non ligneux, mais également rapprocher ces produits des consommateurs.

C’est pour cela que cette foire va se tenir dans les différentes régions du Burkina Faso pour permettre aux acteurs de rester dans leurs régions respectives et exposer leurs produits afin de faire fructifier leurs affaires. Le ministre Baro a invité les acteurs à une meilleure structuration du secteur pour que les produits transformés soient commercialisables. « Je lance un appel à la structuration du secteur pour que nos produits forestiers non ligneux ne soient pas les derniers de la classe en termes de présentation parce qu’en termes de contenu nous sommes les premiers », a souligné Roger Baro.

Son département, a-t-il poursuivi, va donner les moyens avec les acteurs du privé pour qu’il en soit ainsi pour une meilleure présentation parce que le contenu, le fond est bon. Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, a salué la tenue de la Foire des produits forestiers secondaires dans la ville. Cette Foire, selon lui, constitue un espace privilégié d’échanges, de partages d’expériences, d’apprentissage mutuel et de mise en réseau des acteurs.

« Les produits forestiers non ligneux, au-delà de leurs valeurs économiques et nutritionnelles, représentent une richesse culturelle, écologique ines- timable, car fruits du savoir-faire de nos communautés en particulier les femmes et les jeunes qui œuvrent continuellement à leur transformation, à leur valorisation et à leur mise sur le marché », a affirmé le PDS de Bobo-Dioulasso. Le représentant de la Chambre de commerce, Issiaka Tiemtoré, a loué aussi cette initiative qui est un cadre de promotion et de valorisation des savoir-faire locaux.

Il a souhaité un accompagnement des acteurs pour une meilleure transformation et valorisation des produits forestiers non ligneux. L’un de ces acteurs, Siaka Traoré, exposant à la Foire a aussi loué la tenue de la manifestation. « J’apprécie beaucoup cette Foire parce que les produits forestiers non ligneux présentent beaucoup d’opportunités tant sur le plan alimentaire, médical et ornemental. Ils ont une grande importance et nous souhaitons un accompagnement des acteurs pour une meilleure valorisation de ces produits », a laissé entendre Siaka Traoré.

Adaman DRABO

Safiatou BOLY

(Stagiaire)