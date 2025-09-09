Foncier et développement urbain: « Le Journal de l’Immobilier » pour s’informer

« Le journal de l’immobilier », un média spécialisé dédié aux questions foncières et au développement urbain, a été officiellement lancé, lors d’une conférence de presse, samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou.

Une nouvelle plume dans l’univers médiatique ! En effet, « Le Journal de l’Immobilier », un hebdomadaire d’information disponible en version papier et digitale a été officiellement lancé, samedi 6 septembre 2025, à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse. Selon le directeur de publication Daouda Kiemdé, l’ambition du journal est de répondre aux défis majeurs du secteur foncier et immobilier. « Le journal de l’immobilier vise à offrir aux acteurs du domaine, aux particuliers et aux institutions, un cadre fiable où l’information foncière est traitée avec rigueur, transparence et professionnalisme », a précisé M. Kiemdé.

Il a soutenu que face à l’urbanisation rapide et à la demande croissante en logements, le marché de l’immobilier burkinabè est souvent confronté à des problèmes de spéculation, de conflits de propriété et de désinformation. Pour lui, le média se positionne comme une solution en fournissant des analyses de marché, des conseils pratiques et un éclairage sur le cadre légal, souvent mal compris. Le directeur de publication a ajouté que le journal l’immobilier entend jouer sa partition dans la lutte contre la corruption à travers les enquêtes, reportages et des plateformes pour dénoncer les pratiques abusives.

Qu’apportez-vous de plus à travers la création de ce journal ? Quels sont les attentes au niveau du département en charge du foncier ? En réponse à ces préoccupations, M. Siemdé a relevé que l’une des missions du journal est de renforcer le réseau professionnel à travers la création d’un espace d’échanges pour encourager la collaboration entre investisseurs, promoteurs, agents et citoyens.

Il a fait savoir qu’en plus de la version papier, les informations sont diffusées sur la plateforme digitale interactive via l’adresse mail « journaldelimmobilierbfgmail.com ». A son avis, cette approche multi-supports va rendre l’information accessible au grand public. « Nous sommes convaincus que l’information et le dialogue sont les clés d’un foncier plus juste et d’un développement immobilier plus sain », a conclu Daouda Kiemdé.

S’agissant des attentes, le représentant du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le directeur de l’acquisition et de l’aménagement des sites de promotion immobilière, Moussa Zongo a affirmé que le journal va contribuer à donner plus de visibilité aux actions du département et à relayer plus d’informations à la population. Il a félicité le promoteur tout en souhaitant que ce média soit le messager de toutes les informations sur l’immobilier au Burkina Faso, car le ministère est conscient des défis à relever.

Aly SAWADOGO

Soukriya NACRO (Stagiaire)