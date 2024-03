Football : Stéphane Aziz Ki meilleur buteur du championnat tanzanien

Le Burkinabè Stéphane Aziz Ki est en pleine forme ces dernières semaines en premier League tanzanienne, A l’occasion de la 19e journée, l’international burkinabè s’est très bien illustré. Il a marqué un but et délivré trois passes décisives dans la victoire 5-0 des siens contre Ihefu, le 11 mars 2024.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Stéphane Aziz Ki qui compte désormais 12 buts et 6 passes décisives cette saison en Championnat. L’Étalon est meilleur buteur à égalité avec Faïssal Salum et meilleur passeur décisif du championnat tanzanien.

Sidwaya.info