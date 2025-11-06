Gaoua : une foire pour valoriser les produits forestiers non ligneux

La Direction régionale des Eaux et Forêts du Djôrô organise, du 6 au 8 novembre 2025 à la Place de la Nation de Gaoua, la première édition de la foire régionale des produits forestiers non ligneux. Placée sous le thème « Contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations », cette rencontre vise à promouvoir des produits tels que le beurre de karité, le soumbala, la poudre de baobab et le miel, reconnus pour leurs vertus nutritionnelles, sanitaires et économiques.

Selon le directeur régional, le lieutenant-colonel Bonaventure Traoré, cette foire constitue un cadre de valorisation du savoir-faire local et de sensibilisation à la protection des forêts. Le secrétaire général de la région, Robert Zoungrana, a salué une initiative porteuse de développement durable, invitant les populations à découvrir et à consommer ces richesses naturelles au bénéfice de leur santé et de l’économie locale. Nous y reviendrons.