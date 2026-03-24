Gassan à nouveau connecté au réseau après 4 ans d’interruption

Alors que Kantigui se rendait à Dédougou, il a fait une escale dans le village de Gassan, province du Nayala (Toma) où il a constaté un soulagement généralisé des populations depuis peu. Lorsque Kantigui a voulu savoir le motif, il a appris que le village vient enfin d’être « remis en orbite », après quatre ans d’interruption du signal du réseau téléphonique du fait de l’insécurité. « Quatre ans sans connexion fiable ; quatre ans d’isolement numérique, de (…)

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Kantigui

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