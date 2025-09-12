Gestion des finances publiques dans l’espace UEMOA: La mise en place du budget programme traine toujours

L’International budget partnership en collaboration avec l’UEMOA et le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) a tenu les 11 et 12 septembre 2025 à Ouagadougou, le forum Ouest -africain sur la gestion des finances publiques francophones.

L’entrée en vigueur de la loi organique n° 2011-15 relative aux lois de finances, adoptée dans le cadre de la transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA en 2009, a entrainé pour les pays membres, une réforme du cadre budgétaire. Ainsi, le budget dit de moyens laisse place au budget dit de programme. Toutefois, ces innovations communautaires demeurent encore faibles dans leur transposition et leur mis en œuvre effective au sein des États membres (Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Pour améliorer les résultats, L’International budget partnership (IBP) en collaboration avec l’UEMOA et le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) a organisé les 11 et 12 septembre 2025 le forum Ouest africain sur la gestion des finances publiques francophones.

L’objectif, selon, le directeur des programmes (IBP) Afrique francophones, Djibril Badiane, était de faire un état des lieux sur la pratique de la réforme budgétaire dans les pays de l’Afrique francophone. Ainsi, des panels ont été animés sur des thematiques tels que « l’état des lieux sur la gestion et la transparence budgétaires, l’analyse situationnelle du contrôle budgétaire et de la vulgarisation des rapports d’audit, la place du contrôle parlementaire dans l’évaluation des politiques publiques et la performance budgétaire et les défis et perspectives de la participation citoyenne dans la gestion des finances publiques ont été animés ».

Pour le directeur des programmes, ce forum a été donc un espace d’échanges, de réseautage et de propositions pour des finances publiques performantes et au service des populations. « C’est également une des composantes de l’initiative régionale d’assistance technique au sein des pays de l’Afrique francophone dénommée le Programme d’appui à la performance des finances publique. Cette initiative ambitionne d’accompagner les États dans la consolidation des acquis normatifs, de combler les chaînons manquants de la gestion budgétaire et de traduire les réformes en résultats concrets pour les citoyens », a-t-il indiqué. Le programme régional concerne pour sa phase pilote le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Il est décliné sous quatre axes que sont la qualité de la dépense publique, la mobilisation optimale des ressources, le contrôle des finances publiques et l’accès à l’information budgétaire.

Fleur BIRBA