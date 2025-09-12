Super Coupe AJSB 2025: Rahimo FC et l’USFA promettent une finale engagée à Bobo-Dioulasso

La traditionnelle conférence de presse d’avant-match de la Super Coupe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) s’est tenue ce vendredi matin 12 septembre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Elle marque le début officiel des hostilités de la 32e édition de cette compétition qui opposera, ce dimanche 14 septembre à 16h, Rahimo FC, champion de la Ligue 1, à l’Union Sportive des Forces Armées (USFA), vice-championne. Face aux journalistes, Jamil Benouahi, entraîneur de Rahimo FC, a affiché sa détermination. « Nous serons là et nous ferons tout pour honorer les couleurs de notre club et de la ligue de football des Hauts-Bassins face à l’USFA », a-t-il déclaré. Tout de même, il dit être conscient de l’enjeu. « Dans le football, seule la vérité du jour compte. C’est une finale, c’est du 50/50. L’équipe qui sera prête au bon moment remportera le match», a-t-il dit. Son capitaine, Ardjouma Ouattara, n’a pas caché sa soif de revanche. Il a assuré que son équipe est prête mentalement. «L’USFA nous a battus deux fois l’année dernière en championnat, mais cette fois, nous venons pour gagner», a lancé le pensionnaire de Bama. Du côté de l’USFA, c’est une équipe qui veut débuter la saison 2025-2026 du championnat nationale avec un trophée. Pour l’entraîneur Amadou Sampo, cette finale est très importante pour son équipe. «Cela fait 15 ans que l’USFA n’a pas disputé la Super Coupe. Rahimo est une équipe coriace, mais tout est possible. Ce match servira aussi de test avant notre participation aux compétitions africaines», a indiqué le coach Sampo. Et son capitaine Cheick Guel d’afficher son optimisme quant à la victoire de l’USFA. « Ce sera un match difficile, mais nous nous sommes bien préparés. Personnellement, je ne ressens aucune pression. Nous sommes motivés et prêts à répondre présents», foi de Cheick Guel. En prélude à cette grande affiche prévue pour ce dimanche, un match de gala opposera l’équipe de l’AJSB à celle des acteurs culturels ce samedi 13 septembre à 19h sur le terrain du secteur 22.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

Jessica RABO (stagiaire)