INITIATIVE PRESIDENTIELLE FASO MÊBO : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet plus 700 engins

Par
BH SIDWAYA
-

 Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a remis ce vendredi 21 septembre 2025, 764 engins au Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, au profit de 4 brigades. Il s’agit des brigades des régions du Yaadga, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

Ce matériel réceptionné par le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle FASO Mêbo, le Cdt Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, est composé entre autres de véhicules Pick up 4X4, de machines recycleuses, de bétonnières, de camions-grues, de camions-bennes, de camions citernes, de projecteurs mobiles et  de niveleuses.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso

