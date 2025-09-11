Jeux de l’AJPSC 2025: Frères unis vainqueurs du tournoi maracaña

Les 4e jeux de l’Association des jeunes passionnés de sport et de culture (AJPSC) ont connu leur épilogue, le dimanche 7 septembre 2025, à Ouagadougou avec le sacre de l’équipe des Frères unis au tournoi Maracaña.

L’équipe de Pakayam Nin Détail ne se succèdera pas au palmarès du tournoi de maracaña des jeux de l’Association des jeunes passionnés de sport et de culture (AJPSC). La championne de l’édition 2024 s’est inclinée en finale devant l’équipe des Frères unis. Après deux fois 20 minutes sans pouvoir se départager, les deux équipes sont allées aux tirs au but. Dans cet exercice d’adresse et de concentration, c’est la formation des Frères unis qui s’est la mieux illustrée en réussissant un tir, suffisant pour son bonheur.

Pourtant, Pakayam Nin Détail a bien entamé la rencontre en allumant la première mèche après cinq minutes de jeu. Après une belle séquence de passes, il a fallu l’exploit du portier des Frères unis pour empêcher l’ouverture du score. Le tenant du titre va dominer la première partie sans trouver le moyen de prendre l’avantage au score. L’équipe des Frères unis revient bien métamorphosée de l’oxygénation. Les Frères unis prennent le jeu à leur compte pour une bonne partie de la seconde période, empêchant ainsi Pakayam Nin Détail de retrouver son football.

Le Mano à Mano va cependant se poursuivre jusqu’au coup de sifflet final sur un score vierge. Pour sa victoire à l’issue des TAB, l’équipe des Frères unis repart avec une enveloppe de 250 000 FCFA plus le trophée, un jeu de maillots plus un ballon. Pakayam Nin Détail médaillée d’argent reçoit 150 000 FCFA, un jeu de maillots, un trophée et un ballon. C’est Métro Stars de Zongo qui a occupé la 3e place et est récompensée de 75000 FCFA. Une trentaine d’équipes en football et 66 équipes en pétanque ont pris part à cette édition des jeux de l’AJPSC en maracaña et en pétanque au quartier Pissy entamée depuis le mois de juillet. Le duo Yacouba Kiemtoré et Victor Yanogo victorieux de la compétition de pétanque empoche la somme de 50000 FCFA.

« C’était un challenge car, il y avait beaucoup de défis à relever, comme par exemple certaines personnes impliquées qui étaient prises pour l’immersion patriotique et d’autres difficultés qui faisaient que nous n’étions pas sûrs de pouvoir tenir l’événement mais à l’arrivée c’est une satisfaction totale », a confié le promoteur Daniel Ouédraogo. L’événement était placé sous le patronage du colonel Yacouba Ouédraogo. Tout en félicitant les organisateurs pour la régularité de l’initiative, il a pris l’engagement d’accompagner le meilleur jeune joueur du tournoi (16-18 ans) pour lui donner plus d’opportunités.

Voro KORAHIRE