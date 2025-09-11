Tournoi de la révélation: Espoir FC rafle la mise face à l’ASEB FC

Le tournoi de la révélation capitaine Ibrahim Traoré a livré son verdict, ce dimanche 7 septembre 2025. Pour la finale de sa quatrième édition, c’est l’équipe d’Espoir FC qui est sortie victorieuse, s’imposant face à l’ASEB FC sur le thème rassembleur de “S’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble”.

Dédiée à la catégorie cadette, la compétition avait démarré avec douze équipes, dont dix étaient affiliées à la Fédération burkinabè de football (FBF), témoignant de son importance dans le paysage footballistique local. La finale, disputée en deux périodes de 30 minutes, a été marquée par une averse en début de match. Cela n’a pas empêché les jeunes joueurs d’Espoir FC de prendre rapidement l’avantage.

A la 10e minute, Brayant Kam a ouvert le score, donnant un avantage psychologique à son équipe qui avait pourtant perdu contre l’ASEB FC 3 à 0 en match de poules. Quelques minutes plus tard, alors que l’ASEB FC tentait de revenir, Brayant Kam a récidivé sur un coup franc direct, s’offrant un doublé et scellant la victoire d’Espoir FC. La victoire a été généreusement récompensée. En plus du trophée et des médailles d’or, Espoir FC a empoché 200 000 F CFA et un jeu de maillots.

L’ASEB FC, quant à elle, a reçu 100 000 F CFA, un ballon, un jeu de maillots et des médailles d’argent. Le talent des joueurs d’Espoir FC a été mis en lumière par les prix spéciaux. Le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur gardien du tournoi sont tous issus de l’équipe victorieuse. Sur le podium, le CSK a terminé troisième et a reçu 75 000 F CFA et un ballon, tandis que l’équipe d’Avenir FC, classée quatrième, a obtenu 50 000 F CFA et un ballon. Le promoteur du tournoi et président du club victorieux, Espoir FC, a exprimé sa fierté après la compétition.

« Je suis très heureux du dénouement de la compétition sans encombre. Je tiens à remercier les autorités qui ont fait le déplacement », a-t-il déclaré, saluant la présence de personnalités comme le président de la FBF, le président du RCK, un chargé de mission de la présidence du Faso, le président de l’EJSB et des chefs coutumiers. Pour sa part, le patron de la finale, Oumarou Sawadogo, président de la FBF, a souligné l’importance de ce genre d’initiative pour le football national.

« En tant que président de la fédération, c’est une fierté de savoir qu’il y a des compétitions en marge de celles organisées par la fédération. La structure fédérale ne peut qu’encourager et accompagner de telles initiatives. La fédération elle seule, ne peut pas tout faire », a-t-il affirmé, reconnaissant ainsi le rôle vital des tournois privés dans le développement du football de base.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO