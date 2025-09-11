Littérature: Dr Mamounata Belem dédicace son livre « Dieu, fidèle, à mes côtés »

Le pasteur Jean Baptiste Rouamba a présidé la cérémonie de dédicace de l’œuvre intitulée « Dieu, fidèle, à mes côtés », du Dr Mamounata Ouédraogo, mercredi 10 septembre 2025 à Ouagadougou.

Derrière les postes de responsabilité, les engagements public, scientifique et politique de Mamounata Ouédraogo, se cache une femme spirituelle et engagée pour l’œuvre de Dieu. Issue d’une famille polygame musulmane et marquée par une enfance parsemée d’épreuves et de rêves contrariés, l’auteure a vite trouvé réconfort à travers des miracles et des interventions divines. C’est pourquoi elle a décidé de témoigner de la présence du Seigneur dans sa vie, à travers une œuvre.

La cérémonie de dédicace de l’œuvre intitulée « Dieu, fidèle, à mes côtés » a eu lieu, mercredi 10 septembre 2025à Ouagadougou sous la présidence du pasteur Jean Baptiste Rouamba. Etaient présentes à cette dédicace, d’éminentes personnalités religieuses, du monde de la science, de la politique et de l’administration publique.

« J’ai voulu témoigner pour que ceux qui doutent encore de l’amour, de la miséricorde et de la compassion de Dieu puissent vraiment se donner au Seigneur et avoir confiance en lui », a justifié l’auteure du livre.

Un témoignage d’une vie comblée

Le présentateur de l’œuvre, Stanislas Ouaro, a indiqué que le livre chrétien de 123 pages

« Dieu, fidèle, à mes côtés », est un témoignage d’une vie comblée divinement de grâces après tant d’épreuves. Il a en outre laissé entendre qu’elle se laisse lire facilement. Le livre est composé de 17 chapitres divisés en 5 parties. Chaque partie explore le vécu de l’auteure tant sur sa vie professionnelle, administrative, spirituelle que familiale, a poursuivi M. Ouaro.

Puis de confier que l’ouvrage transporte le lecteur et lui permet de se reconnaitre par moments dans les différents faits relatés. Mme Belem a ajouté que Dieu est toujours

là et reste toujours fidèle aux côtés de ses enfants. Mamounata Belem a affirmé que le livre est un récit de son vécu et de son parcours. Elle a confié avoir pris deux ans pour le rédiger. Mme Ouédraogo a noté que le livre coute 3 000 FCFA et est disponible chez elle.

Elle a conseillé à la jeune génération de croire en la parole de Dieu et à lui confier ses projets tout en lui faisant confiance. Dr Mamounata Belem a été ministre chargé de l’eau, directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) et chercheure en biologie et écologie végétale, spécialisée en ethnobotanique.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)