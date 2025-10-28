Gestion des ressources humaines dans l’administration publique: le comité des DRH se réunit pour la 3e fois

La 3e session ordinaire du comité des Directeurs des ressources humaines (DRH) élargie aux directeurs régionaux du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et aux directeurs du contrôle des marchés publics et des engagements financiers des ministères et institutions a eu lieu, le vendredi 24 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le comité des Directeurs des ressources humaines (DRH) s’est réuni à Ouagadougou dans le cadre de sa 3e session ordinaire. Tenue le vendredi 24 octobre 2025, la rencontre a cette fois été élargie aux directeurs régionaux du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et à ceux du contrôle des marchés publics et des engagements financiers des ministères et institutions.

Aux dires du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, cette session a permis aux participants d’échanger sur la déconcentration des actes de carrière et sur le bilan d’étape de la mise en œuvre des avancements de classe. Elle est également, a-t-il indiqué, une tribune pour présenter la clause prioritaire de servir l’Etat, le projet de loi portant jours chômés et payés et journées de commémoration et de recueillement, les insuffisances et les innovations de l’avant-projet de loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des établissements publics de l’Etat et la réorganisation des directions régionales.

Cette rencontre a été par ailleurs, l’occasion, a-t-il noté, de faire des propositions pertinentes pour l’édification d’une administration publique porteuse d’un développement endogène. Mais d’ores et déjà, le ministre s’est réjoui de la mise en œuvre par son département d’un certain nombre de réformes visant la réduction du train de vie de l’Etat et l’amélioration de la gestion du capital humain.

Il a fait cas notamment de la mesure de fusionner les directions régionales pour les départements ministériels qui comptent plus d’une direction régionale.

A l’entendre, cette réforme qui vise la rationalisation des structures administratives est conforme aux aspirations du peuple burkinabè fièrement engagé dans la Révolution progressiste populaire (RPP) sous le leadership du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré. En plus de cette mesure, il a mentionné d’autres réformes en cours dont la relecture du code du travail, celle de la loi portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents des établissements publics de l’Etat et la déconcentration des actes de carrière notamment par le renforcement des attributions des directions régionales de la fonction publique.

Nadège YAMEOGO