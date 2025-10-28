Rapport 2024 de l’Inspection du travail: plus de 100 000 infractions relevées dans 2 217 entreprises

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, mardi 28 octobre 2025, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré et ses proches collaborateurs. La délégation est venue remettre au chef du gouvernement, le rapport 2024 de l’Inspection du travail.

Le document transmis au Premier ministre rend compte de l’ensemble des missions conduites par les services de l’Inspection du travail : contrôles en entreprises, conciliation et dialogue social, études, enquêtes et appui aux partenaires sociaux. Au cours de l’année 2024, 2 217 entreprises ont été inspectées, pour un peu plus de 100 000 infractions relevées.

Selon le ministre Traoré, ces constats ont donné lieu à une gradation de mesures : observations (mise en conformité sans délai), mises en demeure (observation assortie d’un délai), puis, en cas de non-conformité, procès-verbaux transmis au procureur et amendes.

Au titre du dialogue social, les inspections ont été saisies de 7 002 conflits individuels et de 12 conflits collectifs.

S’agissant des études et enquêtes, 203 enquêtes ont été réalisées sur des accidents du travail, afin d’établir leur imputabilité au service et de permettre la prise en charge des travailleurs par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Le ministre Mathias Traoré a salué la contribution de toutes les parties prenantes (employeurs, employés et partenaires sociaux) et invité les inspecteurs et contrôleurs à accélérer la cadence pour une couverture plus complète des établissements dans les années à venir. Il a également précisé que le gouvernement examinera, dans les semaines à venir, le nouveau Code du travail, destiné à accompagner la croissance du secteur privé tout en garantissant le travail décent.

Le Premier ministre a félicité le ministre et ses collaborateurs pour les efforts consentis dans la promotion d’un monde professionnel juste et équilibré. « Nous sommes contre le travail qui ressemble à de l’esclavage », a déclaré le chef du gouvernement, réaffirmant la détermination de l’Exécutif à bâtir un environnement de travail pro-

pice au développement du pays et à l’épanouissement du travailleur.

DCRP/Primature