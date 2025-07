Grande Saison du tourisme interne : les potentialités touristiques de la commune de Bagré à l’honneur

Au lendemain du lancement officiel de la 3e édition de la Grande saison du tourisme interne (GSTI) à Tenkodogo, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a conduit une visite officielle à Bagré ce dimanche 20 juillet 2025.

Entouré des membres de son cabinet et d’une délégation gouvernementale, le ministre a sillonné plusieurs sites d’intérêt dans la commune, dans le but de promouvoir les atouts touristiques de la région du Nakambé.Première escale : le Pôle de croissance de Bagré, où s’est tenue la cérémonie de vernissage des photographies retenues dans le cadre du concours national de photographie touristique initié par l’Agence nationale de promotion du tourisme, FASO TOURISME. Vingt clichés de différents sites du pays y ont été exposés. Le ministre et sa délégation ont salué la qualité artistique des œuvres, soulignant que la photographie est un puissant vecteur de promotion touristique.

La visite s’est poursuivie au Centre éco-touristique de Bagré, un espace d’hébergement moderne composé de chambres climatisées de types F1, F2 et F3. Là également, les visiteurs du jour ont été impressionnés par la qualité des infrastructures, qui répondent aux normes de confort et participent à faire de Bagré une destination de choix pour le tourisme interne. La délégation s’est également rendue à la centrale hydroélectrique de Bagré. Mise en service en 1992, cette infrastructure de 16 mégawatts repose sur un barrage d’une capacité de 1,72 milliard de m³ d’eau, couvrant une superficie de 28 500 hectares.

Le barrage joue un rôle stratégique à double vocation : d’une part, la production d’électricité ; d’autre part, l’irrigation agricole. Le ministre s’est aussi intéressé aux cages flottantes mises en place dans le cadre de l’initiative présidentielle pour l’offensive agro-pastorale, soulignant leur potentiel en matière d’agritourisme. «Nous avons visité des sites qui méritent d’être découverts par tous les Burkinabè. Bagré n’est pas seulement une réserve d’eau, c’est aussi un espace de vie, de culture, de tourisme et d’innovation agricole. Il y a de véritables merveilles à explorer ici », a déclaré le Ministre Pingdwende Gilbert OUEDRAOGO, lançant un appel fort à la population à s’approprier cette saison du tourisme interne qui s’étale de juillet a septembre.

DCRP / MCCAT