Groupe savane médias: une foire pour commémorer les 26 ans de Savane FM et 7 ans de Savane TV

Par
JK. Sidwaya
-

Le groupe savane médias a organisé, du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ouagadougou, une foire pour célébrer les 26 ans d’existence de radio Savane FM et les 7 ans de sa télévision.

La radio Savane FM a 26 ans d’existence et Savane TV 7 ans. Pour commémorer ces deux dates, le groupe savane médias a organisé une foire du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ouagadougou. Plusieurs activités étaient au programme. Il s’agit, entre autres, de la foire d’exposition de « la case du chef », de la parenté à plaisanterie, d’un défilé de mode des tenues des chefferies coutumières, d’une compétition de bras de fer sportif et d’un podium artistique. La cérémonie d’ouverture de la foire a eu lieu, le mercredi 29 octobre. Elle a été ponctuée par des prestations d’artistes, un sketch théâtral et la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi le lancement officiel des festivités.

A l’occasion, le Président du conseil d’administration (PCA) du groupe savane médias, El hadj Boubakar Zida dit Sidnaaba a indiqué que 26 ans pour un média est un signe de maturité. Pour lui, cet âge est donc une invite au groupe à travailler de manière professionnelle et éviter ce qui pourrait engendrer des ennuis dans la société. Pour lui, si Savane médias a pu exister jusqu’à ce jour, c’est grâce à son savoir-faire et au soutien des auditeurs et téléspectateurs qui lui sont restés fidèles. Il a relevé qu’il ne s’agit pas d’un anniversaire mais plutôt d’une commémoration au regard de la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso.

Sidnaaba a aussi traduit sa reconnaissance aux parrains de l’activité. Le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, co-parrain, a loué les efforts du groupe Savane médias. Il a indiqué qu’El hadj Boubakar Zida dit Sida Naaba, à travers son charisme et son engagement, a su faire de Savane médias, un lieu où les informations sont données en langues nationales et une tribune d’expression pour
les couches non-alphabétisées.
« Enraciné dans les réalités locales, Savane médias a mis en valeur la cohésion sociale et le partage des valeurs culturelles qui représentent notre identité », a-t-il confié.

Abdoulaye BALBONE
Korotimi NABALOUM
(Stagiaire)

 

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.