Immersion patriotique: des élèves immergés de Gaoua assainissent le centre médical

Des élèves immergés de Gaoua ont initié, le samedi 27 septembre 2025, une opération de salubrité au Centre médical de la ville. A travers ce geste citoyen, ils entendent traduire en actes les valeurs de civisme et de patriotisme acquises durant leur formation.

Râteaux, machettes, et pelles en mains, des élèves ayant suivi l’immersion patriotique obligatoire ont débroussaillé et assaini la cour du Centre médical de Gaoua, le samedi 27 septembre 2025. A travers ce geste, ces apprenants ont traduit ainsi en actes les valeurs de civisme et de patriotisme acquises au cours de leur formation. Les immergés disent avoir beaucoup appris durant leur mois d’immersion patriotique.

« Nous avons appris, au cours de notre immersion, des valeurs comme le civisme et la citoyenneté. C’est pourquoi nous avons décidé, entre nous, traduire en acte ces enseignements en venant nettoyer le centre médical », a expliqué Sié Bérenger Hien, élève immergé au lycée municipal de Gaoua. Il a lancé un appel à ses camarades de la région du Djôrô et de tout le Burkina Faso à suivre cet exemple.

Pour Madina Ouattara, également participante à l’activité, cette initiative est une manière concrète de vivre les valeurs apprises durant l’immersion. « Nous avons retenu beaucoup de choses, notamment la citoyenneté, le civisme et la solidarité. A travers cette action, nous voulons montrer à la population que nous avons assimilé ces valeurs et que nous sommes prêts à les appliquer sur le terrain », a-t-elle souligné. « Après cette expérience, je vois la vie autrement. J’ai compris beaucoup de choses sur la société.

Cela a réveillé en nous des valeurs comme la solidarité et l’entraide », a renchéri Sandrine Kambiré. Selon les élèves, cette action s’inscrit dans une série d’activités prévues à la suite de leur formation. « Nous n’allons pas nous arrêter là. Nous comptons également organiser des sensibilisations sur le civisme, la citoyenneté et le respect du Code de la route », a confié Sié Bérenger Hien. Du côté ducentre médical, l’initiative a été chaleureusement accueillie.

« C’est avec une grande joie que nous avons vu ces jeunes venir en nombre, plus d’une soixantaine, pour nettoyer et embellir notre cadre de travail », a déclaré la responsable du Centre médical de Gaoua, Dr Tatiana Oubda. « Nous voyons les

retombées concrètes de cette immersion. Nous espérons que ce groupe va inspirer d’autres jeunes à poser des actes citoyens semblables », a-t-elle ajouté.

Boudayinga J-M THIENON