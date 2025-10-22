Forum Afrique-Afrique: les grandes lignes de l’édition 2025 présentées

Les promoteurs du Forum Afrique-Afrique ont animé une conférence de presse, dans l’après-midi du mercredi 22 octobre 2025, à Ouagadougou, pour présenter les grandes lignes de la rencontre qui se tiendra en décembre prochain.

Le Forum Afrique-Afrique (FAAF) se tiendra du 15 au 18 décembre 2025, à Ouaga-

dougou. Cette information a été donnée par les promoteurs de l’évènement, lors d’une conférence de presse, qui s’est tenue, mercredi 22 octobre 2025, à Ouagadougou. Selon les animateurs de ce point de presse, cette rencontre de haut niveau se tiendra

sur le thème : « Souveraineté stratégique et émergence des champions africains ».

Elle se veut un grand rendez-vous panafricain stratégique pour l’émergence des champions africains. Selon la présidente du Comité d’organisation et vice-présidente du Forum, Norah Akani Kafando, l’objectif de cette rencontre est d’offrir à l’Afrique un espace d’action et de convergence, où se rencontrent décideurs, entrepreneurs, chercheurs, jeunes leaders et acteurs institutionnels pour construire ensemble une souveraineté assumée, inclusive et durable.

Elle a ajouté que le Forum vise, plus concrètement, entre autres à renforcer la coopération interafricaine dans les domaines économiques, sociales et culturelles, promouvoir les leaders et champions africains dans tous les secteurs stratégiques. « Le Forum est une plateforme panafricaine de réflexion de dialogue et d’action portée par une conviction : la souveraineté africaine ne se décrète pas. Elle se construit », a-t-elle souligné.

Et, d’ajouter que l’AFF connaitra la participation d’acteurs issus d’une quinzaine de pays, en vue de penser les leviers nouveaux pour une véritable indépendance de l’Afrique. Pour le promoteur du Forum Afrique-Afrique, Arnaud Yengo Mambou, la question de la souveraineté n’est pas seulement une question politique mais également sociale,

économique et culturelle.

Il s’agit, pour les initiateurs de cette activité, a-t-il soutenu, d’apporter leur contribution pour que la question de la souveraineté de l’Afrique soit globale. « Nous allons parler de la souveraineté stratégique, de l’émergence des champions. Le Burkina n’a pas été choisi au hasard. Il a une place au milieu dans le concert des Nations, au regard de ce qui est fait par ses illustres fils », a-t-il dit.

Pour ce qui est du profil des participants à proprement parler, la représentante du comité scientifique de l’AFF, Alimata Ramdé, a laissé entendre que des acteurs politiques, culturels, scientifiques, diplomatiques, des anciens chefs d’états, des experts en énergies viendront de plusieurs horizons pour contribuer à nourrir les réflexions sur la souveraineté stratégique et la création de champions africains.

« Ce forum de haut niveau va illustrer notre volonté de créer un véritable dialogue intergénérationnel et inter sectoriel où l’Afrique va penser et parler pour

elle-même », a-t-elle insisté. En plus des panels, il y aura également des concerts, spectacles et animations culturelles, la nuit des Awards qui seront entre autres les activités prévues.

Soumaïla BONKOUNGOU

Korotimi NABALOUM

(Stagiaire)