Office national de l’eau et de l’assainissement: le Centre de relation client Vénégré inauguré

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a présidé la cérémonie d’inauguration du Centre de relation client Vénégré de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), mardi 21 octobre 2025, à son siège, à Ouagadougou.

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) se dote d’un nouveau Centre de relation client (CRC) Vénégré, d’un coût de financement de 319 550 460 FCFA assuré par la Banque mondiale (BM). L’ouverture officielle de ce Centre est intervenue, mardi 21 octobre 2025, au siège de l’ONEA, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro et la présence de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo. Selon les techniciens de l’ONEA, le CRC ONEA Vénégré, moderne, digital et multicanal, remplace le Centre d’appels Vénégré mis en service en 2018 et qui présentait des limites techniques et fonctionnelles.

Ils ont expliqué, entre autres, que le CRC ONEA Vénégré est muni d’un système de téléphonie 3CX pour la gestion des appels entrants et sortants, d’un numéro WhatsApp professionnel (52 20 20 85) et d’une application mobile ONEA clientèle. « L’innovation que nous célébrons aujourd’hui s’inscrit pleinement dans la vision du

Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui place la modernisation du service public et la satisfaction du citoyen au cœur de l’action du gouvernement », a déclaré le ministre chargé de l’Environnement.

D’un centre d’appel à un espace d’écoute

Pour lui, l’ONEA passe d’un simple centre d’appels à un véritable espace d’écoute, d’échanges et de solutions pour les usagers. Le CRC ONEA Vénégré, accessible à l’échelle nationale, va permettre désormais, aux dires de Roger Baro, de demander des informations, de signaler des dysfonctionnements ou de formuler des réclamations en toute simplicité et en temps réel.

« Cette innovation permet à l’ONEA d’être plus proche de ses clients, plus réactif, plus humain et résolument tourné vers la qualité du service. Elle illustre une nouvelle manière de concevoir la relation entre le service public et le citoyen : une relation fondée sur l’écoute, la transparence et la confiance », a-t-il ajouté. Le ministre Baro a félicité l’ensemble des équipes et des partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite de ce Centre. Il a, par ailleurs, invité les usagers à s’approprier cet outil conçu pour mieux les servir et les agents à conjuguer leurs efforts pour un service public de l’eau toujours plus performant et plus proche du citoyen.

La ministre chargée de la Transition digitale a signifié que le CRC ONEA Vénégré est un outil qui s’inscrit « parfaitement » dans la dynamique en cours dans l’administration burkinabè qui s’appuie sur le numérique pour se moderniser, se rendre plus efficace et plus proche des usagers.

Aminata Zerbo a salué l’opérationnalisation de cet instrument amélioré de l’ONEA au bonheur des clients. « L’ONEA met à la disposition de ses clients une plateforme moderne, performante et multicanal. Ce service est rendu possible à travers les canaux que les citoyens utilisent déjà au quotidien : WhatsApp, appels téléphoniques,

E-mail et autres plateformes numériques tels que le Chatbot qui délivre des réponses automatiques », a précisé le directeur général de l’ONEA, Flandion Idrissa Sourabié. Il a assuré que le CRC ONEA Vénégré est « entièrement » dédié aux clients, par le biais de téléconseillers et de dispositifs techniques accessibles 24h/24 et 7j/7 pour traiter diligemment toutes les demandes d’informations et de réclamations.

Le directeur clientèle de l’ONEA, Eric Bationo, a indiqué que la cérémonie de lancement du CRC ONEA Vénégré marque une étape majeure dans le souci de modernisation de l’Office. « Le Centre de relation client Vénégré vient répondre à plusieurs attentes : faciliter la communication entre les usagers et nos services, réduire le délai de traitement des requêtes, des réclamations et des demandes, renforcer la transparence et la confiance et surtout placer le client au cœur des priorités », a-t-il laissé entendre. Quant au porte-parole des partenaires sociaux, Samuel Sandwidi, il a fait savoir que lui et ses collègues encouragent de telles initiatives.

« En tant que partenaires sociaux, nous veillerons à ce que ce Centre joue pleinement son rôle », a-t-il confié.

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)