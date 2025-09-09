Immersion patriotique obligatoire 2025: 3235 patriotes de la région de Yaadga prêts pour la refondation de la Nation

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a présidé la cérémonie marquant la clôture des activités de la première promotion de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, le mardi 9 septembre 2025 à Ouahigouya.

Débutée le 11 août dernier à Ouahigouya, l’immersion patriotique au profit des nouveaux bacheliers et bachelières, session 2025, vient de fermer ses portes, hier mardi 9 septembre 2025. A Ouahigouya, dans la région de Yaadga, 3 235 bacheliers issus des quatre provinces de la région ont participé à cette formation durant 30 jours.

Le mardi 9 septembre 2025, ils ont été présentés au drapeau, marquant ainsi la fin de leur

formation.

Durant un mois, ces bacheliers ont aligné formation civique, patriotique, psychologique et physique grâce aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et bien d’autres personnes. Les 3 235 bacheliers ont reçu leur attestation de participation et se sont engagés à cultiver le civisme et le patriotisme pour la construction d’un Burkina nouveau. Pour la porte-parole des immergés de la région de Yaadga, Rachida Nouria Ouédraogo, cette initiative visionnaire du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement était bien plus qu’un simple rassemblement de jeunesse.

« Elle a été une école de nation, une forge où se sont aiguisé des futurs bâtisseurs d’un Burkina nouveau. Au-delà des valeurs fondamentales de discipline, d’intégrité et de respect de l’autorité que nous avons intériorisées, nous avons été outillés sur des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre patrie », a-t-elle soutenu.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a donc salué les plus hautes autorités du pays pour cette « vision éclairée ». « Cette immersion patriotique est une boussole qui a remis notre jeunesse sur le chemin de la patrie … Alors, en garçons et filles avisés, vous avez désormais le devoir d’exiger la transparence et pratiquer l’intégrité sans compromis », a lancé le gouverneur Thomas Yampa.

Bassirou BADINI