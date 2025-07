Initiative présidentielle:  du ciment, des brouettes, des pelles, des gants et de la main-d’œuvre pour Faso Mêbo 

Le groupe Konbi-Nong-Taaba de Bobo-Dioulasso et l’association Action civilo-militaire pour la cohésion sociale (ACMCS) ont fait don de ciment, de brouettes, de pelles et de gants, les 22 et 23 juillet 2025, à Faso Mêbo de Bobo-Dioulasso.

Les Burkinabè continuent d’affluer au siège de Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso pour apporter leurs contributions à l’initiative afin de l’aider à atteindre ses objectifs. Le mardi 22 juillet 2025, l’association Konbi-Nong-Taaba a fait don de dix tonnes de ciment au niveau de son site au village artisanal de Bobo-Dioulasso. Pour le président de l’association Konbi-Nong-Taaba, Ali Sana, le geste de leur structure est une réponse à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Burkinabè à se donner la main pour bâtir d’eux-mêmes le Burkina Faso. « Le développement d’un pays est l’affaire de tous. Quoi de plus normal que nous accompagnons cette noble idée.

C’est pourquoi nous sommes là pour apporter notre soutien pour accompagner le dynamisme enclenché pour développer le pays », a mentionné le président Ali Sana. Il a formulé des bénédictions pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. « Nous souhaitons que Dieu accompagne l’initiative Faso Mêbo à bon port et que la paix revienne au Burkina Faso », a souhaité monsieur Sana. A la suite de cette association Konbi Nong Taaba qui regroupe des commerçants et des orpailleurs, opérant dans certains pays comme la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, c’était au tour de l’association Action civilo-militaire pour la cohésion sociale (ACMCS) de faire parler son cœur.

Les membres de cette association a fait le déplacement de Ouagadougou pour venir, non seulement apporter sa contribution en nature, mais aussi participer aux travaux de Faso Mêbo à Bobo, le mercredi 23 juillet 2025. Après deux jours de travail de confection de pavés et autres, les membres de l’ACMCS ont remis aux responsables de Faso Mêbo, ce sont une tonne de ciment, 20 brouettes, 100 pelles et 100 paires de gants pour l’embellissement de la cité de Sya.

Le coordonnateur de l’association Action civilo- militaire pour la cohésion sociale (ACMCS), Kamanga Mathias Zida et ses camarades se réjouissent d’avoir pu apporter leur contribution à Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso. « Nous sommes des jeunes de Ouagadougou. Aujourd’hui nous avons décidé de venir dans la ville de Sya pour apporter notre contribution à l’action Faso Mêbo. Nous avons déjà travaillé à Ouagadougou, et vu qu’il y a deux sites, nous avons jugé nécessaire de faire pareil à Bobo-Dioulasso », a expliqué le coordonnateur.

Pour lui, l’initiative Faso Mêbo est un cadre idéal qui permet à tout un chacun d’exprimer son patriotisme. L’association, foi de M. Zida ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans le renforcement de la fibre patriotique des jeunes. « Nous allons faire une caravane à Bobo-Dioulasso. La caravane nationale sur l’engagement patriotique. Nous allons faire cette caravane dans toute la ville et nous allons distribuer des autocollants à l’effigie du président du Faso », a signifié le coordonnateur de l’association action civilo-militaire pour la cohésion sociale, une association créée en 2022.

Adaman DRABO

Savouba OUEDRAOGO

(Stagiaire)