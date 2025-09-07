Initiative présidentielle « Faso Mêbo »: les chefs de circonscriptions administratives apportent plus de 8 millions FCFA

Les chefs des circonscriptions administratives ont offert du matériel d’une valeur de 8,315 millions FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de construction à travers l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ». C’est dans ce sens que, les chefs des circonscriptions administratives ont décidé d’apporter leur soutien à l’initiative. En guise de contribution, ils ont remis du matériel d’une valeur de 8 315 000 FCFA, jeudi 4 septembre 2025 à Ouagadougou. Le don est composé de deux compacteurs, deux tricycles, 1500 moules de confection de pavé et 38 tonnes de ciment.

Le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a précisé que cette contribution émane de l’ensemble des chefs des circonscriptions administratives du Burkina Faso à savoir 13 gouverneurs, 13 secrétaires généraux de régions, 45 hauts commissaires, 45 secrétaires généraux de provinces et les 350 préfets de départements. Adama Jean Yves Béré a indiqué que les chefs des circonscriptions administratives étant les représentants du président du Faso dans leurs ressorts territoriaux respectifs, sont directement concernés par cette initiative présidentielle.

« Nous apportons ce soutien pour que les activités de Faso Mêbo puissent prospérer, car nul ne fera le développement du Burkina Faso à notre place », a-t-il fait entendre. Il a également invité l’ensemble des Burkinabè à continuer d’apporter leur soutien aux activités de l’initiative.

A l’issue de la remise du don, les chefs des circonscriptions administratives ont participé à la confection de pavé. L’initiative présidentielle Faso Mêbo vise notamment à construire le Burkina Faso ‎à travers l’aménagement, le désenclavement du territoire ainsi que la modernisation urbaine et la mobilisation citoyenne.

Aly SAWADOGO

Mohamed LY

(Stagiaire)