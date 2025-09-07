Mouloud 2025 : Cheikh Aboubacar Doukouré invite les fidèles à travailler dignement

L’association Ittihad Islami du Burkina Faso a organisé une veillée de prières à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed (Mouloud) dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025 à Ouagadougou.

La veillée de prières de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed (Mouloud) dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025 à la mosquée d’Hamdallaye de Ouagadougou s’est tenue sur le thème : « L’importance du travail dans l’islam ». Elle a été présidée par le guide spirituel de l’Ittihad Islami du Burkina Faso, Cheikh Aboubacar Doukouré, en présence d’une délégation gouvernementale dirigée par le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Célestin Simporé, de députés, d’anciens ministres et de fidèles musulmans.

Le Cheikh Doukouré a confié que le travail occupe une place importante dans l’Islam. Il a déploré que certains musulmans aient négligé leur travail et cessé de travailler au point de se retrouver à la traine dans plusieurs domaines. Le guide religieux les a invités à rectifier le tir en bannissant leurs mauvaises habitudes, la paresse, la négligence, la dépendance et l’inaction.

« L’Islam considère le travail comme un moyen d’obtenir un revenu licite et honnête. Celui qui se rend à la mosquée pour la prière, accomplit une bonne action tout comme celui qui cultive son champ, fabrique quelque chose d’utile ou fait du commerce », a-t-il relevé.

Le Cheikh Aboubacar Doukouré a en outre soutenu que le meilleur pain en Islam est celui que l’on gagne de ses propres mains.

« Seul le travail permet à chaque homme d’accomplir ses droits envers lui-même, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses voisins et sa communauté », a-t-il insisté. Le guide spirituel a cité le Prophète Mohammed qui dit que Dieu aime le serviteur qui choisit un métier qui lui permet de ne pas être dépendant des autres. Il a donc invité les fidèles musulmans à éviter le gain illicite comme le vol, la tricherie, le pillage et la corruption.

« C’est dans le travail que résident votre honneur, bonheur ainsi que votre salut dans l’au-delà », a-t-il assuré. Le cheick Doukouré a remercié le gouvernement pour sa présence et fait des bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le représentant de la délégation gouvernementale, le ministre chargé de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé, a indiqué que le jour de la naissance du prophète est

un jour béni pour la communauté musulmane. Il a confié que la délégation a été mandatée par le président du Faso et le chef du gouvernement pour commémorer l’anniversaire de la naissance du prophète, dans un esprit de solidarité avec les frères musulmans.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)