Initiative présidentielle Faso Mêbo: Telecel Faso offre 50 tonnes de ciment et du matériel

La société de téléphonie mobile, Telecel Faso a offert 50 tonnes de ciment et du matériel de pavage à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 23 juillet 2025, à son siège, à Ouagadougou.

L’Initiative présidentielle Faso Mêbo continue de recevoir des contributions des Burkinabè et surtout de structures citoyennes. En effet, elle a enregistré le don de Telecel Faso composé de ciment, des brouettes, des pelles, des gants, etc., mercredi 23 juillet 2025, à son siège, à Ouagadougou. « Nous avons eu l’honneur et la joie d’être aujourd’hui à Faso Mêbo pour traduire notre solidarité et soutien à l’Initiative du Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré le directeur général de Telecel Faso, Boris Compaoré.

Il a précisé que l’offre de la société est constituée de 50 tonnes (t) de ciment, de 500 gants (250 gants en cuir, 250 gants ‘’PVC’’), de 150 chasubles, de 250 pelles, de 250 brouettes. Boris Compaoré a soutenu que Faso Mêbo est un mécanisme salutaire qui permet aux Burkinabè d’apporter leurs parts à l’édification de la Nation, à travers la construction et la réhabilitation des voies, l’assainissement, l’embellissement et la création de liens entre les fils et filles du pays des Hommes intègres. Le directeur général de Telecel Faso a, par ailleurs, invité les Burkinabè à s’approprier Faso Mêbo et à travailler pour sa réussite. Par ce geste, selon lui, Telecel Faso entend manifester son soutien aux efforts de modernisation des infrastructures urbaines du Burkina Faso.

Une noble cause

« L’aménagement de nos zones urbaines est bien plus qu’un simple projet de réaménagement, c’est une action visant à améliorer les conditions de vie de tous nos citoyens. Aujourd’hui, nous sommes honorés de pouvoir apporter notre modeste part à cette noble cause patriotique voulue par le Président du Faso, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a lancé Boris Compaoré. Le chef de division « achats et logistique » de Telecel Faso, Yacinthe Konseiga, a souligné que le personnel de Telecel Faso s’est mobilisé comme un seul Homme pour marquer son adhésion à l’Initiative présidentielle. « J’exhorte les citoyens burkinabè à épouser pleinement la vision du Président du Faso, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et à emboîter le pas de Telecel Faso », a-t-il laissé entendre.

Quant à l’ambassadeur de Telecel Faso, l’artiste-musicien Dez Altino, il s’est réjoui de cet acte de la compagnie de téléphonie mobile. « C’est une très belle et louable initiative de la part de Telecel Faso de faire cette grande offre pour accompagner l’Etat burkinabè à bâtir le Burkina Faso », a-t-il jugé. Il a fait savoir que Telecel Faso aide, au même titre que d’autres sociétés responsables et citoyennes, le Burkina Faso à se développer. Dez Altino a aussi appelé à l’union sacrée de tous les Burkinabè pour la construction du Burkina Faso. Telecel Faso est une entreprise nationale de télécommunication qui assure un appui permanent à l’Etat burkinabè dans le cadre de sa responsabilité sociale. En plus de Dez Altino, d’autres ambassadeurs de Telecel Faso à l’image de l’athlète Huges Fabrice Zango et les comédiens Kapé et Noaga ont accompagné Telecel Faso pour appuyer l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Boukary BONKOUNGOU

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)