Journée de reboisement des clubs de citoyenneté: 100 plants mis en terre au CEG de Malgbzanga

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions a organisé la IIe édition de la journée de reboisement des clubs de citoyenneté et des droits humains des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou, au Collège d’enseignement général (CEG) de Malgbzanga, samedi 19 juillet 2025.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de reboisement et de lutte contre les effets du changement climatique. Dans ce sens, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les Institutions a organisé la IIe édition de la journée de reboisement des clubs de citoyenneté et des droits humains des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou, samedi 19 juillet 2025 au Collège d’enseignement général (CEG) de Malgbzanga dans l’arrondissement 6.

Le représentant du ministre chargé de la Justice, par ailleurs secrétaire général du département, Harouna Kadio, a indiqué que 100 plants ont été mis en terre. Pour lui, reverdir le Faso contribue à combattre la sécheresse et à renforcer la sécurité alimentaire. A l’en croire, chaque arbre planté est un symbole de résistance face au changement climatique, de solidarité avec les générations futures, de réconciliation entre l’humain et la nature. Harouna Kadio a confié que pour l’entretien des arbres, la présence des élèves dans les établissements est une condition favorable pour leur survie.

Garantir la survie des plants

Il a renseigné que les 100 plants mis en terre lors de la Ire édition ont survécu, preuve que les efforts peuvent porter des fruits durables.

Le président des clubs de citoyenneté et des droits humains des établissements scolaires de la ville de Ouagadougou, Ousmane Zongo, a pris l’engagement d’assurer la préservation des plants composés d’arbres fruitiers, baobabs, des manguiers et des goyaviers. Il a souligné que cette démarche s’inscrit dans la mission des clubs qu’ils animent. « En tant qu’élèves responsables, nous avons compris que la citoyenneté ne peut être complète sans l’écocitoyenneté. Défendre des valeurs citoyennes, c’est aussi protéger notre environnement », a-t-il déclaré.

Ousmane Zongo a annoncé que le club va collaborer avec l’administration de l’établissement pour l’entretien des plants. Il a même évoqué la possibilité de créer un club de citoyenneté au sein du CEG de Malgbzanga, afin de suivre durablement les plants. « J’appelle aussi les communautés environnantes à contrôler leurs animaux dont la divagation représente un danger pour les jeunes plants », a-t-il dit.

Le directeur du CEG de Malgbzanga, Relwendé Issouf Nana, a exprimé sa satisfaction d’avoir accueilli l’activité de reboisement au sein de l’établissement. Il a affirmé l’engagement de son équipe, en collaboration avec la mairie de l’arrondissement 6, de tout mettre en œuvre pour protéger les jeunes plants afin qu’ils profitent aux générations futures.

Abibata KARA

(Stagiaire)