Journée internationale de la paix, édition 2025 : le message de monsieur le ministre, garde des sceaux

La paix est une valeur universelle indispensable à la cohabitation pacifique et au vivre-ensemble harmonieux en société. En effet, lorsque la paix s’effrite, elle laisse la place aux violences et aux conflits qui causent d’énormes souffrances aux populations à travers le monde. Afin de susciter une réflexion et une prise de conscience collective dans le sens de réduire les effets, voire mettre fin aux actes d’intolérance et de violence dans le monde, l’Organisation des Nations Unies a instituée par la résolution 55/282 du 07 septembre 2001, le 21 septembre de chaque année comme Journée internationale de la paix. A cette occasion, les Nations Unies interpellent tous les Etats du monde à stopper les hostilités afin de commémorer cette journée et donner une chance à la paix à travers des actions d’éducation et de sensibilisation à l’endroit de toutes les couches sociales.

Pour cette année 2025, la journée internationale de la paix est commémorée au plan international sous le thème : « Agissons pour un monde pacifique ». Cet appel pour un monde pacifique lancé par les Nations unies vise à interpeller les Etats, dans un monde sujet à une recrudescence des conflits armés de plus en plus violents et des tensions géopolitiques et géostratégiques, sur la nécessité de poser des actions concrètes en faveur de la paix. Elles les invitent à mettre l’accent sur l’éducation à une culture de la paix et de la non-violence, ainsi que la sensibilisation sur la cohabitation pacifique, gage de promotion de la justice et des droits de l’Homme.

Au plan national, la commémoration de la journée internationale de la paix 2025 intervient dans un contexte qui nous impose le recours à nos valeurs ancestrales en vue de bâtir une société de paix en adéquation avec les principes et valeurs traditionnels burkinabè, d’où le thème : « Place et rôle des mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans la promotion du vivre ensemble et la préservation de la paix au Burkina Faso ». A travers ce thème, le Gouvernement interpelle l’ensemble des composantes de la société burkinabè à se recentrer sur ces valeurs endogènes et à mettre en avant aussi bien individuellement que collectivement les mécanismes traditionnels de sauvegarde de la paix et du vivre-ensemble.

Face à l’apparition de nouvelles forces de division qui attisent la violence et propagent la haine et l’intolérance, il est plus qu’impératif pour chaque citoyen de s’engager dans la promotion de nos valeurs sociales et culturelles afin de contribuer activement à la reconquête de notre souveraineté à tous les niveaux.

Comme l’a dit Le Président John F. Kennedy dans son discours à American university en 1963 : « La paix est un processus quotidien, un produit de nombreuses décisions ». Pour donner sens à ces mots plein de sens, j’en appelle à une prise de conscience et à un sursaut patriotique de chaque burkinabè, de faire sienne la culture et la promotion des valeurs endogènes de tolérance et de paix, lesquelles valeurs doivent se refléter dans nos actes au quotidien, car c’est à ce prix que nous lèguerons aux générations futures, un Burkina Faso où la paix et le développement seront des valeurs partagées. Chacun de nous est donc appelé à être un artisan de paix, de tolérance et de cohésion sociale dans sa famille et sa communauté, afin de faire barrage à l’intolérance et à la haine et garantir la construction d’une paix durable pour nous et nos enfants.

Comme les éditions passées, cette année, notre pays a fait le choix de commémorer la journée internationale de la paix conjointement avec celle de la tolérance dans la région du Guiriko du 20 septembre au 15 novembre 2025. Cette commémoration sera marquée par une série d’activités au profit des différentes couches sociales de la population. Il s’agit de la cérémonie de lancement à travers une course cycliste féminine suivie d’une journée de parenté à plaisanterie, des rencontres d’échanges avec les communautés, des conférences en milieu scolaire, des concours de slam et de poésie, d’une émission radiophonique et d’une cérémonie de clôture à travers un panel et la remise des prix aux lauréats des différentes compétitions.

Au regard de la pertinence de ces activités, je voudrais inviter l’ensemble de la population burkinabè et celle de la région du Guiriko en particulier à se mobiliser massivement pour la réussite de cette importante activité nationale.

Je saisis cette belle occasion, pour exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des acteurs publics et privés, techniques et financiers qui œuvrent inlassablement à la préservation de la paix et du vivre-ensemble harmonieux dans notre pays.

J’adresse mes vives félicitations et mes encouragements aux Forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie pour leurs bravoures et les énormes sacrifices qu’ils consentent chaque jour dans leur combat contre l’hydre terroriste et pour la reconquête de l’intégralité du territoire national.

J’ai une pensée positive à l’endroit des familles des victimes du terrorisme, des personnes déplacées internes et de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont été victimes d’actes de violence.

Enfin, j’invite chaque citoyen à s’engager en faveur de la paix et à semer les graines de la tolérance et du vivre-ensemble dans son entourage et à travers ses actions quotidiennes afin que notre pays puisse retrouver sa stabilité et sa paix d’antan.

Vive la paix !

Vive le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !