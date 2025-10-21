Journée mondiale de l’enseignant: 815 acteurs du monde éducatif distingués

Le ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et la Promotion des langues nationales a célébré en différé, la Journée mondiale de l’enseignant, vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou par une cérémonie de décoration de 815 acteurs de l’enseignement burkinabè.

Le ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et la Promotion des langues nationales est reconnaissant des efforts fournis par son personnel. En effet, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enseignant célébrée en différé le vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou, sur le thème : « Repenser l’enseignement comme une profession collaborative », le département a salué le mérite de plusieurs acteurs de l’enseignement. Ces distinctions ont concerné les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire et du supérieur.

Au total, 7 Officiers et 808 Chevaliers des Palmes académiques ont arboré fièrement, les insignes de la République, en reconnaissance de leur dévouement pour le développement de l’éducation, de la recherche et de la culture. Au nom de ses collègues de l’Enseignement secondaire et du Supérieur, le ministre de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a salué l’engagement de ces femmes et hommes qui, au quotidien, contribuent à bâtir l’avenir du pays. « Les enseignants sont les héros silencieux de la Nation, les bâtisseurs du savoir et les éclaireurs de conscience. Ils ne portent pas d’armes, mais manient une craie aussi puissante que le canon, celle qui trace le destin du Faso sur le tableau du monde », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, la célébration de cette journée en différé constitue « un moment fort de reconnaissance, de gratitude et d’engagement ». Elle traduit, selon lui, la résilience du système éducatif burkinabè face aux défis actuels. « L’école est debout. Les enseignants sont debout et ensemble nous avançons lentement mais sûrement vers une transformation profonde et durable de notre système éducatif », a-t-il ajouté. Parmi les récipiendaires, 107 sont issus du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, tandis que les autres proviennent des ministères en charge de l’enseignement de base et du secondaire. Dramane Dadian, de l’Université Joseph-Ki-Zerbo, a dédié sa décoration à son équipe de communication.

« C’est une reconnaissance qui nous encourage à persévérer et à continuer de servir avec engagement ». Le ministre Dingara a enfin exhorté les récipiendaires à demeurer des modèles et à inspirer les jeunes générations. « Ces distinctions consacrent vos années de service, vos sacrifices et vos résultats. Continuez d’être des exemples et d’accompagner la relève », a-t-il conclu Les Palmes académiques sont une distinction honorifique destinée à récompenser les mérites des acteurs du système éducatif ainsi que toute personne ayant rendu des services éminents à l’éducation, à la recherche ou à la culture.

Gustave KONATE

(Collaborateur)