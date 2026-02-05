Journées du patronat burkinabè: une assemblée générale pour commencer les activités

Dans le cadre de la tenue des journées du patronat burkinabè sur le thème : « Souveraineté économique du Burkina Faso et investissement productif : enjeux et orientations stratégiques », la Confédération générale des entreprises du Faso a tenu, le jeudi 5 février 2026 à Ouagadougou, une assemblée générale mixte.

La Confédération générale des entreprises du Faso (COGEF) fait le bilan de ses activités en vue de bien entamer 2026. A cet effet, elle a tenu une assemblée générale mixte ce 5 février 2026 à Ouagadougou. Selon le président de la COGEF, Idrissa Nassa, c’est une occasion pour faire le point sur la marche de l’organisation, examiner les performances, tirer les enseignements nécessaires et définir les orientations stratégiques qui guideront l’action de l’organisation en 2026.

« Au cours de l’année 2025, la COGEF a œuvré au renforcement du dialogue public-privé, à la défense des intérêts de ses membres et du secteur privé national et à la participation active aux réflexions nationales sur les réformes économiques, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion du secteur privé », a souligné M. Nassa

Ainsi, en termes d’avancées, le changement de la dénomination de l’organisation qui passe à conseil national du patronat burkinabè à COGEF en avril 2025. Pour lui, ce changement symbolise une ambition élargie, une vision renouvelée et un engagement renforcé envers toutes les entreprises du pays quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activités. « Nous avons aussi finalisé l’acquisition de deux terrains, l’installation des treize COGEF régionales, la signature des conventions avec plusieurs partenaires dont la coopération belge. Le programme d’activités a été réalisé à environ 85 %. Nous sommes très satisfaits de l’exécution de la mise en œuvre de ce plan de travail », a-t-il expliqué.

Idrissa Nassa a indiqué que l’année 2026 s’inscrit dans la dynamique du renforcement de la COGEF comme institution moderne. « Nos perspectives pour 2026 reposent, entre autres, sur la pose de la première pierre de la construction de notre siège, la réorganisation et l’installation complémentaire des COGEF régionales, la mise en place des bureaux de liaison en Côte d’Ivoire et au Togo, l’élaboration d’un important projet de renforcement de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, le renforcement des capacités des PME /PMI », a informé Idrissa Nassa.

Autour d’un diner à cette assemblée générale, le président du COGEF a présenté ses vœux de nouvel an à tous les membres. « A chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles et à l’ensemble de vos collaborateurs, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026. Que cette année vous apporte la santé, la paix, la réussite dans vos entreprises et la force nécessaire pour poursuivre vos engagements au service du développement économique de notre pays », a-t-il souhaité.

Fleur BIRBA

