Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: plusieurs activités au programme des Burkinabè du Maroc

Après ce message, l’ambassadeur Mamadou Coulibaly a remis une contribution financière aux étudiants burkinabè (environ 400 personnes) dans le Royaume du Maroc pour les accompagner dans l’organisation de leurs activités. La présidente des étudiants et stagiaires burkinabè au Maroc, Stéphanie Edwige Sya, en a remercié l’ambassadeur et ses collaborateurs. Elle a précisé que cette somme servira à l’organisation de leur activité phare : « la Journée burkimbila », qui se tiendra le 3 mai prochain dans la ville de Kenitra (environ 50 kilomètres de Rabat) et servira de cadre pour mettre en valeur la culture burkinabè et faire rayonner le Burkina Faso. Edwige Sya a souligné que les étudiants se sont approprié le thème de la 2e édition des JEPPC comme l’a recommandé le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Les étudiants burkinabè ici au Maroc, nous engageons à être disciplinés et à maintenir l’ordre dans nos universités en montrant un peu partout que le Burkinabè est intègre et discipliné comme nous a invités le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-elle affirmé.

Wurotèda Ibrahima SANOU

Depuis Rabat