La cause des ignares

Ils sont arrivés ce soir et ils ont tiré à bout portant sur la foule

Que de cris stridents mêlés aux éclats de verres à moitié vides

Que de sang d’innocents versé sur le champ des titans en boule

C’étaient des êtres humains à venin, de pantins mutins perfides

Ils ont fait irruption ce soir sur la terrasse remplie de collations

Sans foi ni loi, ils ont vidé leur carquois sur les proies aux abois

Sans pitié ni piété, ils ont tué avec fierté, sans une revendication

C’étaient des mordus imbus de causes perdues et de mauvais aloi

L’amour a quitté le cœur des hommes pour hanter celui des bêtes

La tendresse est au bout de la griffe qui caresse avec délicatesse

Le meilleur ami de l’homme est un mammifère à cornes sans tête

Dans la jungle, les animaux ne sont pas les plus féroces de l’espèce

Derrière le sourire qui admire, se cache l’ire du sbire qui soupire

A la place du cœur qui bat, une bombe tonne sans un bip sonore

Dans la tête du timide compagnon qui rougit, un félon démon délire

A la taille de la pucelle qui chancelle, une ceinture de mort honore

Haro sur l’agneau qui crie à tort sur l’air des lampions sa conviction

Holà, au kamikaze qui crie hourra de rage, quel sens a ton combat ?

Basta, au gotha qui fait la nouba après le coup bas de son bon pion

Halte à la vérité qui prône la fatalité pour être dans l’obscurité ici-bas

Dites à la jeunesse en détresse que son salut n’est pas dans la terreur

Dites au frère qui se perd que la voie des pères ne mène pas en enfer

A la sœur qui flirte avec le mal, la cause que tu épouses est une erreur

A tous ceux qui s’inscrivent dans le rang de la dérive, quittez les fers

On ne met pas un innocent enfant au monde avec un minuteur de bombe

On n’inculque pas à un bambin le culte des ténèbres à l’ère des Lumières

Non à la violence qui se nourrit de l’ignorance pour digérer dans la tombe

Non à l’incurie qui prêche la barbarie dans les fratries de notre patrie fière

Ensemble, disons NON à la radicalisation de la jeunesse !

Clément ZONGO

