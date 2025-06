La Chine appliquera la politique de tarif douanier zéro sur 100 % des produits taxables pour les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine

Le 11 juin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian a tenu une conférence de presse régulière.

La réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) s’est tenue aujourd’hui à Changsha, dans la province du Hunan. A l’occasion, le président Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à la réunion. Il a annoncé que la Chine mettrait en œuvre la politique consistant à accorder à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine un traitement tarifaire nul pour 100 % des lignes tarifaires, qu’elle faciliterait davantage les exportations vers la Chine des pays africains les moins avancés et qu’elle collaborerait avec l’Afrique pour poursuivre la mise en œuvre des dix actions de partenariat, fournissant ainsi des orientations importantes pour que la Chine et l’Afrique fassent progresser conjointement la modernisation et construisent une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a participé à la cérémonie d’ouverture de la réunion et a présenté cinq propositions visant à promouvoir une coopération sino-africaine de qualité.

Il a indiqué que la Chine et l’Afrique devaient se soutenir mutuellement et défendre la solidarité du Sud ; que la Chine et l’Afrique devaient s’ouvrir au monde et défendre le libre-échange international ; que la Chine et l’Afrique devaient rechercher l’avantage mutuel et s’engager dans la coopération pour le développement mondial ; que la Chine et l’Afrique devaient défendre la justice et un ordre international équitable ; que la Chine et l’Afrique devaient procéder à des échanges et à un apprentissage mutuel et promouvoir la diversité des civilisations dans le monde.

Les deux parties ont publié la déclaration Chine-Afrique de Changsha sur le renforcement de la solidarité et de la coopération du Sud global, la liste des résultats de la mise en œuvre de l’action de suivi du sommet de Beijing du FCSA et le document conceptuel de l’année 2026 des échanges entre les peuples de Chine et d’Afrique, démontrant les efforts conjoints de la Chine et de l’Afrique pour mettre en œuvre les résultats de la coopération du sommet de Beijing du FCSA et fournissant de nouvelles forces motrices pour approfondir la confiance mutuelle politique, faire progresser la coopération mutuellement bénéfique et construire des liens plus étroits entre les peuples. À partir de jeudi, la quatrième exposition économique et commerciale Chine-Afrique se tiendra également à Changsha.

Ces dernières années, sous l’impulsion du FCSA, les relations entre la Chine et l’Afrique ont fait un grand bond en avant. La Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine ont établi des partenariats stratégiques, et la Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 16 années consécutives. Depuis le sommet du FCSA à Beijing l’année dernière, la Chine a réalisé un investissement supplémentaire de plus de 13,3 milliards de RMB et fourni un financement de plus de 150 milliards de RMB à l’Afrique. Au cours des cinq premiers mois de cette année, les importations et les exportations de la Chine vers l’Afrique ont atteint 963 milliards de RMB, soit une augmentation de 12,4 % en glissement annuel, ce qui constitue un record historique pour la même période de l’année.

La Chine considère toujours le renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains comme une pierre angulaire importante de sa politique étrangère. “Nous sommes prêts à travailler avec l’Afrique pour réaliser de solides progrès dans la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du FCSA, à déployer des efforts pour concevoir le développement du forum à l’avenir, à utiliser la « clé d’or » de la solidarité et de la coopération entre la Chine et l’Afrique pour ouvrir la porte à un avenir de développement commun, à soutenir le développement et la revitalisation de l’Afrique grâce à la modernisation chinoise, et à apporter une contribution commune à la réalisation de la solidarité et de la force du Sud global et à la construction d’une communauté avec un avenir partagé pour l’humanité”, a-t-il déclaré

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français