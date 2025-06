Déclaration de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale à l’occasion de la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants (JMTE)

Instituée en 2002 par l’Organisation Internationale du Travail, la Journée mondiale contre le travail des enfants (JMTE), commémorée chaque 12 juin, constitue un cadre d’interpellation de la communauté internationale et des populations sur le phénomène du travail des enfants et la nécessité d’y mettre fin.

La commémoration de cette journée dans notre pays se tient dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire avec de nombreuses répercussions socio-économiques. Ainsi, tout en félicitant le peuple burkinabè pour son esprit de résilience, je salue tout particulièrement la mobilisation et le sacrifice des vaillantes Forces de Défense et de Sécurité ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie pour la reconquête de notre territoire. Je rends également un vibrant hommage à tous les combattants tombés pour la patrie et formule mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Cette année 2025, la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire : accélérons nos efforts ». Par le choix de ce thème, l’Organisation Internationale du Travail tout en reconnaissant les efforts fournis, invite les Etats membres à intensifier les actions de lutte contre le travail des enfants : l’élimination du travail des enfants étant un pari à gagner pour la communauté internationale.

Ainsi, la convention n°182 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants universellement ratifiée appelle les Etats membres à élaborer et mettre en œuvre des programmes d’actions en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

A cet effet, la communauté internationale s’est engagée, à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 et représentant l’agenda mondial pour un développement humain harmonieux, à prendre « des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, supprimer le travail forcé et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes, y compris les enfants associés aux groupes ou forces armées».

Nous sommes en 2025, et le travail des enfants demeure toujours une réalité. Au Burkina Faso, de par une volonté politique affirmée de respecter cet engagement, des acquis ont été engrangés au nombre desquels on peut citer :

– l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants (SN-PFTE) 2019-2023 ;

– le renforcement du cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants à travers la relecture des textes relatifs aux travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans ;

– le contrôle de 1216 lieux de travail à fort potentiel de pires formes de travail des enfants ;

– la diffusion de 800 exemplaires de recueils juridiques sur le travail des enfants ;

– la sensibilisation de 14 746 producteurs de coton sur le travail des enfants ;

– l’appui à 9097 ménages vulnérables en Activités Génératrices de Revenus ;

– la délivrance de 12036 extraits de naissance aux enfants victimes de pires formes de travail ;

– la prise en charge psychosociale et sanitaire de 14 786 enfants retirés des pires formes de travail.

Il est tout de même impératif d’intensifier les efforts pour assurer un avenir meilleur et plus sûr à chaque enfant burkinabè. Je saisis l’occasion pour inviter l’ensemble de la population burkinabè à rester mobilisée face à notre défi commun, l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants et à terme l’élimination du travail des enfants.

J’invite également les organisations des employeurs et des travailleurs, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les autorités administratives, religieuses et coutumières à engager à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants 2025, des réflexions constructives pour une protection efficace des enfants du Burkina Faso.

Je tiens à saluer les efforts des partenaires au développement qui œuvrent inlassablement aux côtés du Gouvernement pour un avenir radieux dans un Burkina Faso en paix et exempt des pires formes de travail des enfants.

Ensemble, œuvrons à l’éradication du travail des enfants pour forger un avenir sans travail des enfants où chaque enfant sera libre de poursuivre son éducation et ses rêves dans la société.

Bonne célébration à toutes et à tous !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Mathias TRAORE

Officier de l’Ordre de l’Étalon