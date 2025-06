La sincérité du chef d’État chinois envers son peuple

« Œuvrer pour le bien-être du peuple doit être la plus grande réussite politique. Il faut penser comme le peuple, se soucier de ses préoccupations et rendre sa vie plus heureuse et plus épanouissante. »

Le mot « peuple » revêt une importance capitale pour Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Depuis le XVIIIe Congrès national du PCC, Xi Jinping a effectué une centaine d’inspections et d’enquêtes sur le terrain, expliqué ses politiques dans des cours et des pavillons, écouté des comptes rendus à bord des bateaux et dans des wagons, s’est enquis des moyens de subsistance au milieu des champs et esquissé des plans d’avenir dans des ateliers… Les besoins et les attentes urgents du peuple ont été inscrits à l’ordre du jour des réunions importantes du PCC et sont devenus à maintes reprises le point central des réformes menées par l’État.

« La Décision du Comité central du Parti communiste chinois sur l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise », examinée et adoptée lors du troisième plénum du XXe Comité central du PCC, mentionne le « peuple » à 46 reprises, soulignant qu’« il faut faire en sorte que la réforme réponde aux besoins du peuple et serve le peuple ».

Pour élaborer le projet du « XVe Plan quinquennal », Xi Jinping a insisté sur « l’unification de la conception au plus haut niveau et la sollicitation des conseils du peuple » ainsi que sur « la fidélité à l’engagement initial et le bien-être du peuple comme valeur fondamentale ».

« Nous devons toujours rester aux côtés du peuple, partager ses joies et ses peines, nous unir avec lui et travailler dur, avec diligence et conscience, et nous efforcer de présenter une réponse satisfaisante à l’épreuve de l’histoire et aux attentes du peuple. » Telle est la fidélité absolue que le secrétaire général du PCC Xi Jinping témoigne à son pays et à son peuple, l’engagement sans faille d’un leader du peuple envers 1,4 milliard de citoyens.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français