Le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo aux journalistes de la RTB : « Vous êtes au premier plan de la guerre communicationnelle »

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pris part, le lundi 22 juin 2026, à la conférence de rédaction commune de la RTB Télévision et de la RTB Radio à Ouagadougou.

Cette immersion qui intervient au lendemain des récentes réformes qui ont consacré la fusion des deux rédactions, avait pour objectif de permettre au ministre de s’imprégner du fonctionnement des conférences de rédaction, d’échanger avec les professionnels des médias publics et de leur adresser un message d’encouragement à la suite de la bonne moisson réalisée au palmarès de la 29ᵉ édition du concours « Prix Galian ».

Au cours des échanges, le ministre a salué le professionnalisme des équipes de la RTB et rappelé l’importance de la conférence de rédaction comme cadre privilégié d’évaluation, de partage d’expériences et d’amélioration continue des productions journalistiques. Il a insisté sur la nécessité de considérer les critiques formulées lors de ces rencontres comme des opportunités de perfectionnement au service de la qualité de l’information.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a également exhorté les journalistes au respect rigoureux de la déontologie et des règles professionnelles, soulignant que la crédibilité de la RTB repose avant tout sur la qualité de ses journaux télévisés et parlés. Il a encouragé les équipes à renforcer le travail collaboratif, la relecture des contenus et la hiérarchisation de l’information afin de réduire les risques d’erreurs dans un contexte marqué par la pression de l’actualité. Le camarade ministre a ensuite réaffirmé la confiance des autorités envers les médias publics, qu’il considère comme des acteurs majeurs de la bataille communicationnelle pour contrer le narratif dégradant sur le Burkina. « Vous êtes au premier plan de la guerre communicationnelle », a-t-il déclaré tout en saluant les initiatives diverses engagées pour donner davantage de visibilité aux actions de développement en cours au Burkina Faso. Il a enfin félicité l’ensemble du personnel pour les distinctions obtenues aux Galian 2026, notamment le Super Galian remporté par la RTB, preuve selon lui, de l’excellence et du savoir-faire des professionnels de la maison. Pour sa part, le directeur général de la RTB, Atéridar Galip Somé, a exprimé sa reconnaissance au ministre pour son soutien constant et son engagement en faveur du renforcement des capacités logistiques, matérielles et en ressources humaines des médias publics. Il a assuré que les équipes resteront mobilisées pour relever les défis actuels et poursuivre leur mission au service de l’information des populations.

DCRP/ MCCAT