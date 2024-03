Les forces combattantes surprennent des terroristes à Sanaba

En début mars, des éléments du BIR 18 et des VDP ont lancé, une opération de nettoyage de la commune de Sanaba (Banwa) qui était en passe de devenir un sanctuaire pour les forces du mal.

Le 3 mars 2024, des éléments du 18e Bataillon d’intervention rapide (BIR) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sont arrivés à pas feutrés dans la commune de Sanaba où des hordes de terroristes troublaient la quiétude des Banwalais. Après avoir quadrillé la localité, les forces combattantes ont commencé par des fouilles minutieuses des maisons.

Durant cette opération, elles ont fait face à des hommes armés qui ne voulaient pas quitter leur zone de confort. Fort heureusement, les boys ont pris le dessus et plus de 30 terroristes ont été neutralisés.Des rescapés qui n’ont pas digéré cette défaite, se sont mobilisés pour venir venger leurs camarades. Mais la bravoure et la détermination des patriotes ont eu raison d’eux.

Au matin du vendredi 15 mars 2024, le drapeau du Burkina flottait à nouveau sur Sanaba.Les couleurs ont été montées sur une antenne de téléphonie mobile près de la mairie pour bien montrer au loin que la commune est désormais sous contrôle. Selon nos informations, les opérations de consolidation se poursuivent.

Agence d’information du Burkina