Littérature : Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo présente « Sous l’étoile du Sahel »

L’officier de police judiciaire à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo alias Owar, a présenté son premier recueil poétique intitulé « Sous l’étoile du Sahel », lundi 3 novembre 2025, à Ouagadougou.

« Sous l’étoile du Sahel » dans la soirée du 3 novembre 2025. Il s’agit d’un recueil de 16 poèmes subdivisé en trois grands groupes. Selon l’auteur, l’œuvre relate les cicatrices et les espérances d’un peuple debout face à l’adversité entre douleur et lumière. « Les mots chantent la résilience, murmurent les silences du courage et célèbrent la beauté de l’âme humaine lorsque tout semble perdu », a-t-il précisé.

Pour lui, « Sous l’étoile du Sahel » n’est pas seulement un recueil de poèmes, mais un cri apaisé, un témoignage d’espérance et une invitation à croire encore en l’homme, même lorsque le ciel s’assombrit. C’est aussi une voix qui élève le silence des héros et éclaire l’horizon d’un peuple.

L’officier de police judiciaire à la gendarmerie a expliqué que la première partie qui contient 5 poèmes est constitué de textes qui évoquent le titre de l’œuvre, la seconde partie, avec 3 poèmes, traite de la résilience des Burkinabè. Quant à la dernière partie, elle renferme 8 poèmes qui donnent l’espoir d’une victoire des unités combattantes.

M. Ouédraogo a indiqué que les poèmes rendent hommage aux héros anonymes, aux orphelins du terrorisme et célèbrent les victoires des unités combattantes. Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo a révélé que le recueil est disponible dans les librairies au cout unitaire de 3000 F CFA.

Valentin KABORE

(Collaborateur)