Littérature : Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo présente « Sous l’étoile du Sahel »

Par
JK. Sidwaya
-
Selon l’auteur Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo, « Sous l’étoile du Sahel » n’est pas seulement un recueil de poèmes mais un cri apaisé, selon l’auteur.

L’officier de police judiciaire à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo alias Owar, a présenté son premier recueil poétique intitulé « Sous l’étoile du Sahel », lundi 3 novembre 2025, à Ouagadougou.

L’officier de police judiciaire à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo, a dédicacé son premier livre intitulé
« Sous l’étoile du Sahel » dans la soirée du 3 novembre 2025. Il s’agit d’un recueil de 16 poèmes subdivisé en trois grands groupes. Selon l’auteur, l’œuvre relate les cicatrices et les espérances d’un peuple debout face à l’adversité entre douleur et lumière. « Les mots chantent la résilience, murmurent les silences du courage et célèbrent la beauté de l’âme humaine lorsque tout semble perdu », a-t-il précisé.

Pour lui, « Sous l’étoile du Sahel » n’est pas seulement un recueil de poèmes, mais un cri apaisé, un témoignage d’espérance et une invitation à croire encore en l’homme, même lorsque le ciel s’assombrit. C’est aussi une voix qui élève le silence des héros et éclaire l’horizon d’un peuple.

L’officier de police judiciaire à la gendarmerie a expliqué que la première partie qui contient 5 poèmes est constitué de textes qui évoquent le titre de l’œuvre, la seconde partie, avec 3 poèmes, traite de la résilience des Burkinabè. Quant à la dernière partie, elle renferme 8 poèmes qui donnent l’espoir d’une victoire des unités combattantes.
M. Ouédraogo a indiqué que les poèmes rendent hommage aux héros anonymes, aux orphelins du terrorisme et célèbrent les victoires des unités combattantes. Wend Pakisdé Abdoul Rasmané Ouédraogo a révélé que le recueil est disponible dans les librairies au cout unitaire de 3000 F CFA.

Valentin KABORE
(Collaborateur)

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.