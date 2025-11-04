Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité: les rideaux sont tombés sur des notes de satisfaction

La première édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité s’est achevée, dans la nuit du vendredi 31 octobre 2025, à Ouagadougou par la « Nuit des acteurs ».

Pendant quatre jours, les acteurs de la cybersécurité, les institutions publiques et privées, ainsi que des experts nationaux se sont réunis autour d’une ambition commune, renforcer la résilience numérique du Burkina Faso. Le clap de fin a eu lieu, vendredi 31 octobre 2025, à Ouagadougou. A travers conférences, panels et sensibilisations, cette première édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité a permis d’ouvrir un large dialogue sur les menaces croissantes du cyberespace et les réponses à y apporter collectivement. Huit panels thématiques ont ponctué la semaine abordant la prévention, la régulation des contenus numériques, la protection des données et la sensibilisation des citoyens.

Les échanges ont permis de formuler plusieurs recommandations, notamment la mise en place d’un dispositif national de suivi des discours en ligne, la régulation des secteurs sensibles tels que les cryptomonnaies et les jeux de hasard, ou encore la protection des enfants dans l’usage des réseaux sociaux. Les participants ont également insisté sur l’intégration de l’Intelligence artificielle (IA) dans la sécurisation des systèmes d’information et la création d’un cadre de concertation nationale pour coordonner les efforts des différents ministères et partenaires.

Selon le vice-président du comité d’organisation, le commissaire de police Zakaria Hebié, ces propositions traduisent la volonté des acteurs d’asseoir une véritable culture de la cybersécurité au sein de la société burkinabè. Pour lui, cette initiative marque un tournant décisif dans la lutte contre les menaces numériques qui pèsent sur le pays.

Le point d’orgue de cette première édition a été la distinction de plusieurs personnalités et institutions pour leur contribution à la promotion d’un cyberespace sûr

et responsable.

Dans son discours, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, a exprimé sa satisfaction face au succès de cette Ire édition.

« Cette nuit marque le point d’orgue d’une belle aventure collective. Elle met en lumière celles et ceux qui, souvent loin des projecteurs, œuvrent à protéger notre pays contre les menaces invisibles du cyberespace. Elle célèbre la compétence, la rigueur et le patriotisme numérique », a-t-il déclaré. Le ministre a salué le travail acharné de la BCLCC et des acteurs du domaine, réaffirmant la volonté du gouvernement de faire du cyberespace burkinabè, un environnement de confiance et de sécurité au service du développement.

Un prix spécial pour les prochaines éditions

L’un des temps forts de cette cérémonie a été le lancement officiel du « Prix spécial pour la lutte contre la cybercriminalité », désormais intégré aux Prix Galian. Ce prix, doté d’une enveloppe de 500 000 F CFA, viendra, dès l’édition 2026, récompenser les productions journalistiques qui se distinguent par la qualité de leurs travaux sur les questions de cybersécurité.

En instituant ce prix, le ministère de la Sécurité entend valoriser le rôle des médias dans la prévention et la promotion d’un usage responsable du numérique. Les travaux de la semaine ont également mis en avant la nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des leaders coutumiers et religieux, de mettre en œuvre un plan national de déconstruction de fausses informations et d’accroître la formation des professionnels de la sécurité numérique.

Ces mesures, selon les organisateurs, contribueront à bâtir une souveraineté numérique solide, capable de protéger les citoyens et les infrastructures du pays.

La deuxième édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité se tiendra du 27 au 30 octobre 2026. Et l’invitation a été lancé à tous d’emboiter les pas de Orange Burkina Faso, partenaire officiel de cette Ire édition à accompagner

l’édition prochaine.

Gustave KONATE

(Collaborateur)