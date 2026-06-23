Promotion du genre: les acteurs renforcent son intégration dans les programmes de développement

Le ministère de la Famille et de la Solidarité, avec l’appui technique et financier de l’Agence belge de coopération internationale, a tenu une assemblée générale des cellules institutionnelles et ministérielles pour la promotion du genre, lundi 15 juin 2026, à Ouagadougou.

L’un des objectifs de la Direction générale de la promotion de la femme et du genre (DGPFG) du ministère de la Famille et de la Solidarité est d’informer l’opinion publique sur les avancées et perspectives en matière de promotion du genre en valorisant les efforts du gouvernement burkinabè et des partenaires. Pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques publiques, elle a tenu avec l’appui technique et financier de l’Agence belge de coopération internationale (Enabel), une assemblée générale des cellules institutionnelles et ministérielles, lundi 15 juin 2026, à Ouagadougou. La présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations de 2025, du bilan des activités de 2025 des cellules genre, des résultats de l’évaluation de la stratégie nationale du genre 2020-2024 étaient à l’ordre du jour de l’assemblée générale. A cela s’ajoutent les échanges et partage d’expériences sur les acquis et difficultés liés à la mise en œuvre des activités.

Le directeur de la promotion du genre, Pébi Blaise Tiénin, a noté que l’assemblée générale vise à renforcer l’institutionnalisation et l’intégration du genre à tous les niveaux et la synergie d’actions entre les cellules institutionnelles et ministérielles.

Formuler des suggestions et recommandations

Il a annoncé que l’institutionnalisation du genre et sa prise en compte à tous les niveaux demeure un défi. Le renforcement de l’accès équitable des hommes et des femmes aux services sociaux de base représente, selon le directeur de la promotion du genre, l’autre cheval de bataille des cellules de genre pour 2026. La conseillère technique de la ministre de la Famille et de la Solidarité, Salimata Romba, a souligné l’importance de la prise en compte du genre dans les actions de développement des ministères et des institutions. Elle a invité les participants à formuler des suggestions et recommandations pour relever ce défi. Salimata Romba a rappelé les missions et objectifs assignés à la direction de la promotion du genre. Elle a remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien en matière de promotion du genre.

La représentante des Partenaires techniques et financiers (PTF), Marielle Joussé, expert en santé à Enabel Burkina Faso, pour Enabel, l’agence de coopération belge pour le développement d’accompagner l’activité a justifié les raisons de leur accompagnement. « Nous avons tenu à accompagner la direction en charge de la promotion du genre, parce que le projet dans son entièreté vise à lutter contre les inégalités de genre entre les femmes et les hommes à plusieurs niveaux », a-t-elle signifié.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)