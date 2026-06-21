Production semencière: 60 000 tonnes attendues

L’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) a organisé du 19 au 21 juin 2026 à Ouagadougou, la IIIe édition de la foire des semences améliorées certifiées.

L’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina (UNPS-B) entend rapprocher les semences de qualité des producteurs. Dans cette dynamique, elle a organisé la IIIe édition de la foire des semences améliorées certifiées, vendredi 19 juin 2026 à Ouagadougou. Cette édition, tenue du 19 au 21 juin, est placée sur le thème : « Accessibilité des semences améliorées certifiées : un levier de souveraineté alimentaire dans le contexte de l’offensive agropastorale et halieutique ».

Le président de l’UNPS-B, Inoussa Ouédraogo, a indiqué que cette initiative vise à promouvoir les semences améliorées certifiées en vue de contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire. Il a souligné que l’union, forte de 4 500 producteurs, a dépassé l’objectif minimal de production de 20 000 tonnes de semences qui lui avait été assignée. « Pour la campagne 2025, le besoin annuel a été dépassé. C’est une production d’environ 24 000 tonnes qui a été atteinte », s’est-il réjoui. Fort de cette performance, il a affirmé que l’UNPS-B ambitionne de produire 60 000 tonnes de semences améliorées certifiées, toutes spéculations confondues, au cours de la campagne agricole 2026-2027, soit une augmentation de 250 %.

Pour rapprocher davantage les semences des producteurs, Inoussa Ouédraogo a annoncé le lancement officiel de la plateforme de vente en ligne dénommée « Sima Yaar ». Grâce à cette innovation digitale, les agriculteurs pourront souscrire à leurs besoins en semences et être livrés dans un délai maximal de 24 heures. La phase pilote concerne six régions. « L’accès aux semences ne doit plus être un privilège. Elle doit être accessible à chaque producteur, où qu’il soit », a-t-il expliqué.

Un carrefour stratégique

Le président de l’UNPSB a souligné que la foire des semences constitue un carrefour stratégique réunissant autorités, chercheurs, producteurs semenciers, distributeurs, commerçants, producteurs agricoles, partenaires techniques et financiers pour partager les expériences et renforcer les synergies.

Il a indiqué que des panels ont été animés afin de mieux cerner les préoccupations des acteurs et formuler des plaidoyers à l’endroit des autorités. Inoussa Ouédraogo a également salué la participation de délégations étrangères, notamment celles du Mali et du Niger, traduisant ainsi la dimension sous-régionale. Le représentant des parrains, Lambert Zongo, a rappelé que la souveraineté alimentaire ne se décrète pas, mais se construit saison après saison, champ après champ. Il a souligné que la semence constitue le premier maillon de toute chaîne de production agricole et un facteur déterminant de la transformation du secteur.

Présidant la cérémonie, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau et des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a félicité les producteurs semenciers pour les résultats engrangés au cours de la campagne écoulée. « Nous avons une quantité importante de semences certifiées qui a été produite », a-t-il déclaré. Le ministre d’Etat, chargé de l’Agriculture a invité les producteurs à saisir l’opportunité de la foire pour s’approvisionner en ce début de campagne agricole. Il a également encouragé l’ensemble des acteurs de la filière à poursuivre les efforts afin de consolider les acquis et contribuer davantage à l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

Aly SAWADOGO

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)