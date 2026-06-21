Gestion des épidémies: la région du Kadiogo dresse le bilan épidémiologique

La direction régionale de la santé du Kadiogo a tenu la session de l’année 2026 de son comité régional de gestion des épidémies, le vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou.

La direction régionale de la santé du Kadiogo se préoccupe de la gestion des épidémies de son ressort territorial. En effet, le comité régional de gestion des épidémies du Kadiogo s’est réuni, vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou. Selon le Conseiller technique (CT) du gouverneur du Kadiogo, Souleymane Bagayen, cette rencontre est justifiée par l’impact des urgences sanitaires et la tendance des données épidémiologiques nationales. La session a porté, a-t-il indiqué, sur l’analyse de la situation épidémiologique des dix dernières semaines.

Le paludisme a également été examiné de façon spécifique, a-t-il déclaré.Camarade Bagayen a relevé qu’au-delà des constats, cette session s’est fixé un double objectif. Il s’agit d’établir le bilan épidémiologique et de planifier les actions futures de prévention dans la région du Kadiogo. Souleymane Bagayen a déclaré que la situation épidémiologique est globalement calme dans la région du Kadiogo, avec toutefois quelques cas signalés. Il a toutefois souligné qu’en raison de la forte densité de la population et des nombreuses zones d’habitation spontanée, les risques épidémiologiques restent constants. Face à ces enjeux, le CT a invité les membres du comité à une prise de conscience collective. Il a plaidé pour l’intensification des actions de communication et de sensibilisation. « L’hygiène et l’assainissement sont des leviers essentiels de réduction des phénomènes épidémiques », a-t-il soutenu.

Souleyman Bagayen a aussi indiqué que les épidémies de dengue en 2023 et de rougeole en 2024 ont servi de référence. Elles appellent, a-t-il insisté, au renforcement de façon synergique des dispositifs de prévention et des réponses, selon l’approche « One Health ».

Quant au directeur régional de la santé du Kadiogo, Daniel Yerbanga, il a indiqué que les centres de santé assurent un suivi hebdomadaire de toutes les maladies. Parmi celles-ci, il a cité la méningite, les fièvres hémorragiques et la fièvre jaune. Ce suivi permet, selon lui, de détecter toute hausse et d’y apporter une réponse rapide.

Daniel Yerbanga a souligné que la diversité des profils au sein du comité est pleinement justifiée. « L’environnement, l’élevage, l’administration territoriale et les partenaires financiers contribuent tous à la lutte contre les épidémies », a-t-il précisé. Par ailleurs, le directeur régional de la santé du Kadiogo a exhorté la population à signaler tout phénomène inhabituel et à fréquenter les centres de santé. « L’automédication reste un frein majeur à la détection précoce des épidémies »,a-t-il prévenu.

Abdoulaye BALBONE

Mouniratou OUREDRAOGO(Stagiaire)