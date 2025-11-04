Sécurité intérieure : une nouvelle stratégie validée

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana, a présidé, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou, l’atelier de validation de la Stratégie nationale de sécurité intérieure (SSI) 2026-2030 et son plan d’actions triennal glissant.

Répondant aux exigences sécuritaires du moment, le gouvernement a activé et validé une nouvelle Stratégie opérationnelle de sécurisation des personnes et des biens. L’atelier qui a consacré la validation de la Stratégie nationale de sécurité intérieure (SSI) 2026-2030 et son plan d’actions triennal glissant est intervenu, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou.

Pour le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamoudou Sana, président de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, c’était une exigence juridique pour son département de se tailler une nouvelle stratégie étant donné que celle finissante était devenue caduque puisque datant de 2003.

Or, a-t-il expliqué, les menaces sécuritaires ont évolué et les acteurs aussi. Selon le ministre Sana, il s’agit d’une Stratégie moderne et intégrée qui prend en compte l’utilisation des nouvelles technologies pour garantir et assurer aux citoyens, une sécurité certaine en cette période de criminalité et de lutte contre l’hydre terroriste. « Au regard du contexte actuel dominé par l’engagement des Forces combattantes pour contrer l’expansion du terrorisme, il nous fallait au niveau intérieur, une stratégie adaptée et appropriée pour garantir la quiétude des Burkinabè du milieu urbain que rural », a fait savoir le commissaire divisionnaire de police.

Au passage, le ministre Sana s’est réjoui de la baisse sensible du taux de criminalité qui est passé de 0.31 en 2022 à 0.26 en 2024. Des acquis qui, selon lui, méritent d’être consolidés tout en mutualisant des efforts pour mettre en place un système sécuritaire plus inclusif, capable d’assurer un développement durable.

« La sécurité résulte de l’effort de tous et la Stratégie actuelle doit être une boussole commune pour nous praticiens dans la conduite des actions opérationnelles de sécurisation du pays », a précisé le patron de la sécurité au Burkina. Dans sa présentation de la stratégie, le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du ministère de la Sécurité, le contrôleur général de police Lassana Bargo, a indiqué que c’est en février 2024 qu’est intervenu le lancement des activités pour l’élaboration de la stratégie actuelle.

Pour lui, cette vision des autorités cadre avec les réformes en cours et vise à offrir aux populations, une politique de sécurité intérieure plus performante et efficace dans la mesure où la stratégie prévoit le renforcement de la coopération et la collaboration et coordination entre les entités des forces de sécurité intérieure. Il a rassuré que le document produit est le fruit d’une large consultation et fait la cartographie de toutes les situations sécuritaires possibles. Mieux, il prend en compte la menace actuelle qu’est le terrorisme.

Wanlé Gérard COULIBALY