Brûlures d’estomac : les remèdes pour y faire face

L’acidité est naturellement présente dans l’estomac. C’est elle qui permet à l’Homme de digérer les aliments qu’il ingère tout en évitant les contaminations bactériennes. Mais parfois, au cours de la digestion, des remontées gastriques, appelées plus communément brûlures d’estomac, peuvent survenir au niveau de l’œsophage ou de la gorge. Voici quelques conseils pratiques pour y faire face.

Lorsque les brûlures d’estomac sont ponctuelles et non pathologiques, certains remèdes peuvent s’avérer efficaces pour réduire l’excès d’acidité au-dessus de l’estomac et permettre ainsi de soulager rapidement les maux liés.

Adapter son alimentation est le premier réflexe à adopter lorsque l’on est sujet à l’acidité gastrique. En mangeant des repas sains et équilibrés et en délaissant les aliments gras, riches et agressifs comme l’alcool, les brûlures d’estomac devraient faire disparaître les brulures d’elles-mêmes. En effet, la digestion se fait ainsi dans moins d’acidité, ce qui limite les remontées acides de l’estomac vers l’œsophage.

Le premier remède pour lutter contre les troubles de reflux acides consiste à prévenir plutôt que guérir. Certaines plantes digestives comme la mélisse, le gingembre frais râpé, la verveine ou la citronnelle possèdent d’excellentes propriétés digestives. Surtout si elles sont consommées après chaque repas, sous forme d’infusion. D’autres aliments sont d’une grande aide pour lutter contre les problèmes gastriques. C’est le cas des légumes cuits comme l’endive, la carotte ou les épinards, mais aussi des fruits, de la viande maigre (volaille), du poisson ou de certains laitages, comme le yaourt.

A l’inverse, certains aliments sont à proscrire et font partie des causes principales de l’apparition des maux gastriques : les aliments transformés, les plats préparés, les plats riches en graisses et l’alcool. ​​​​​​​

Que faire si les remontées acides persistent malgré de bonnes habitudes alimentaires ? certains remèdes devraient vous aider à obtenir des résultats immédiats.

D’abord, Il faut boire du jus de pomme de terre. En plus de soulager les remontées acides, il permet également de soulager les ulcères et s’avère très bon pour la santé. Buvez tous les matins 10 cl de jus de pomme de terre crue à jeun pendant 3 à 4 semaines.

Ensuite le bicarbonate de soude est un remède naturel, qui consiste à tout simplement prendre du bicarbonate pour soulager le RGO (reflux gastro-œsophagien). Plutôt que de multiplier les médicaments, le bicarbonate fait des miracles à bien des niveaux. Consommé en petite quantité avec un peu d’eau, il fait baisser le taux d’acidité présent dans votre corps.

En outre, manger une banane pendant une crise permet de soulager immédiatement la brûlure d’estomac, tout en contribuant à réduire le taux d’acidité de l’organisme. A consommer de préférence en dehors des repas pour que tous ses nutriments soient absorbés. Encore mieux, arrosez-la d’un filet de jus de citron pour calmer immédiatement les douleurs.

Enfin l’eau d’argile est un puissant digestif. Il fait partie des meilleures astuces pour soulager les douleurs d’estomac. Pour le prendre, il suffit de mélanger une cuillère à café d’argile en poudre dans une tasse d’eau et vous consommez ce mélange tous les soirs pendant deux à trois semaines. Attention, ce remède est déconseillé aux femmes enceintes.

Les causes des brûlures d’estomac

Le Reflux gastro-œsophagien (RGO) peut être causé par différents facteurs et s’accompagne parfois de constipation, de nausées ou d’autres troubles digestifs. Parmi les causes, on note la fatigue et le stress. Une personne fatiguée, anxieuse ou stressée a tendance à réduire sa production d’enzymes digestives. Cela a pour conséquence une perturbation importante de la digestion, ce qui peut conduire à des brûlures d’estomac, des ballonnements, des nausées, de la constipation et d’autres maux liés à la digestion.

Aussi, une mauvaise alimentation, à la longue, peut perturber les enzymes digestives et abîmer les muqueuses. Les carences en apports nutritifs associées à une alimentation trop riche peuvent provoquer divers symptômes comme des brûlures d’estomac et autres problèmes liés au processus de digestion.

Plusieurs autres éléments peuvent également expliquer l’apparition des brûlures d’estomac et le recours à un traitement médicamenteux. Il s’agit du surpoids, des mauvaises postures au travail, de la consommation d’alcool ou de tabac, des dîners pris trop près du coucher, du café en excès et des vêtements qui serrent trop au niveau du ventre…

Quelle eau contre les brûlures d’estomac ?

L’eau alcaline ionisée est l’un des meilleurs traitements naturels pour lutter contre les problèmes acides. En plus d’être un bouclier contre l’acidité, l’eau alcaline a l’avantage d’être très agréable à boire, plus savoureuse et plus soyeuse que les eaux classiques. Egalement, plutôt que de consommer des médicaments, tentez de fabriquer votre propre eau en y faisant infuser du miel et du citron. Ces deux aliments sont en effet réputés pour leurs propriétés antiacides.

Quid du lait ? On entend souvent dire qu’il faudrait boire un grand verre de lait pour calmer les brûlures d’estomac. Pourtant ce remède fait débat. En effet, cette solution autrefois prônée par les médecins n’est en réalité qu’un pansement temporaire. Le lait soulage le reflux sur le coup mais favorise en réalité la production d’acidité à long terme. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre verre de lait quotidien, pensez à y ajouter un peu de miel pour limiter le risque de maux gastriques.

Adama SEDGO

Source : www.aufeminin.com