Baccalauréat session 2026: 5265 candidats de la région de Yaadga à la conquête du premier diplôme universitaire.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa accompagné d’une forte délégation a donné le stop départ pour les épreuves écrites du Baccalauréat session 2026 au Lycée Professionnel Régional Naaba Kango de Ouahigouya ce mardi 23 juin 20256.

Accompagner des ses collaborateurs ainsi que le directeur régional de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique de Yaadga, le gouverneur Thomas Yampa à l’entame, a fait le tour de quelques salles de composition afin de s’imprégner de l’état d’esprit des candidats. A chaque étape, l’autorité régionale a tout d’abord félicité l’ensemble des acteurs du système éducatif pour leur résilience et pour tous les efforts consentis dans la réalisation de ces examens de fin d’année. Par la suite, M. Yampa a invité tout le monde, enseignants, élèves et parents d’élèves a plus de sérénité pour la réussite totale des examens de baccalauréat de la session de 2026.

Selon le directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la région de Yaadga Drissa Belem toute été mis en œuvre afin la composition se déroule dans les bonnes conditions. « Pour cette session de baccalauréat session 2026 pour la région de Yaadga c’est au total 5265 candidats dont 2841 filles et 2424 garçons de la région qui composent. Malgré le contexte sécuritaire, nous avons mis les petits plats dans les grands pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. A l’heure actuelle il y’a pas de difficulté, tous les candidats de la région sont leurs centres de composition et cela a été possible grâce aux efforts des autorités et de la communauté éducative de la région. Aux candidats, nous les invitons à garder toujours la sérénité tout au long de la composition, aux respects stricts des consignes des surveillants, a évité toute action dangereuse (tentative de fraude) qui peut interrompre leur composition » a -t-il souligné.

Nematou Belem « Je peux vous assurer que je suis prête. Je me suis préparée durant toute l’année pour l’examen, il n’ya pas d’inquiétude j’ai la confiance que je réussirai à mon examen. J’invite mes camarades candidat à avoir la confiance de soi-même, de respecter les consignes de nos encadreurs et la bonne nouvelle sera là » a-t-elle confié. Rendez-vous est donc pris 02 juillet 2026 dans les différents jurys pour les résultats du 1er tour.

Bassirou BADINI