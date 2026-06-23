Baccalauréat 2026 à Gaoua : Assèta Da, devenue mère dans la nuit, elle refuse de renoncer à son examen

Dans la région du Djôrô, Assèta Da, candidate au baccalauréat 2026, Série A4 a pris part aux épreuves quelques heures après avoir donné naissance à un enfant dans la nuit précédant le lancement des compositions.

Le matin du mardi 23 juin 2026, alors que les autres candidats rejoignaient progressivement les salles d’examen, elle s’est rendue dans son centre de composition au Lycée professionnel régional Dona Somé de Gaoua pour participer aux épreuves, malgré les contraintes liées à son accouchement récent.

La situation a été relevée lors de la tournée du gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro dans les salles de composition, effectuée avant l’ouverture de la première enveloppe. Informé du cas, le premier responsable régional a salué la présence de la candidate dans la salle de composition et a exprimé un message de soutien à son endroit. « Je salue son courage et je prie qu’elle obtienne son baccalauréat et poursuive sereinement son parcours scolaire et académique », a-t-il affirmé. Par ailleurs, il a encouragé l’ensemble des candidats à aborder les épreuves avec sérénité et confiance. .

Pour sa part, la candidate, Asseta Da a expliqué les circonstances de sa présence en salle d’examen. « J’ai accouché hier et aujourd’hui, il y a du mieux après mon accouchement. Je suis en bonne santé. Cela ne peut pas m’empêcher de composer », a-t-elle confié. Pour elle, l’arrivée de ce bébé hier n’a aucun impact sur son examen. « Je promets à mon bébé de réussir à mon examen », a-t-elle déclaré. La candidate poursuit ainsi les épreuves du baccalauréat 2026 au même titre que les autres candidats engagés dans cette session.

B J-M T