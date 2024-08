Lutte contre le grand banditisme : un présumé trafiquant de détonateurs appréhendé

Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes, le commissariat de police du district (CPD) de Saaba a mis aux arrêts un individu nommé M.B. qui s’adonnait à des activités illicites, notamment des faits de vol, complicité de vol d’une cargaison de cigarettes d’une valeur de plus de 381.000.000 FCFA, de trafic, de détention illicite de détonateurs et de dynamites.

En effet, un conducteur de camion transportant 1800 cartons de cigarette ayant quitté la ville de Bobo-Dioulasso avec pour mission de conduire la cargaison aux magasins de la MABUSIG à Ouagadougou, a marqué un arrêt suspect à Kokologho. Y étant et après avoir coupé tout contact avec son employeur, il a joint ses acolytes et ensemble, ils ont mis en place leur plan de détournement de la cargaison. C’est ainsi qu’ils ont emmené les cigarettes dans la zone non lotie de la commune de Saaba.

L’objectif était d’écouler toute la cargaison sur le marché noir en complicité avec M.B. Mais grâce à la bonne collaboration des structures concernées et des populations, les enquêteurs ont pu mettre la main sur M.B., principal suspect qui, en plus de ces faits, a indiqué faire rentrer frauduleusement, depuis plus d’un an, divers produits qui sont revendus sur le marché noir. Au moment de son interpellation, il a également été découvert un dépôt de 1 574 cartons de cigarette, 1000 dynamites, des rouleaux de files et 1485 détonateurs.

La police nationale remercie une fois de plus tous les citoyens qui ont concouru à l’atteinte de ce résultat et par-là, tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour l’accompagner dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes. Par ailleurs, elle exhorte l’ensemble des populations à poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects auprès des services de sécurité, notamment via les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La police nationale, une force publique au service des citoyens !

DCRP/Police nationale