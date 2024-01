Lutte contre le terrorisme: Les Etats-Unis offrent 35 véhicules et 60 motocyclettes

Les Etats-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou, du matériel roulant au Groupe spécial d’intervention de la Police nationale (GSIPN) et à l’Unité spéciale d’intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN). Le lot est composé de 35 véhicules et de 60 motocyclettes d’une valeur de plus d’un milliard FCFA.

Les Etats-Unis d’Amérique continuent de soutenir les efforts du gouvernement burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. Jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou, le pays de l’oncle Sam a manifesté sa solidarité aux Forces de défense et de sécurité (FDS) à travers un don de matériel roulant. Le lot, composé de 35 véhicules et 60 motocyclettes, est destiné au Groupe spécial d’intervention de la Police nationale (GSIPN) et à l’Unité spéciale d’intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN). Selon le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis, Eric Whitaker, représentant l’ambassadeur des USA au Burkina, ce don, d’un montant de plus d’un milliard FCFA, vise à améliorer la mobilité des unités spéciales dans les villes et villages les plus reculés du Burkina pour la reconquête du territoire et le retour des personnes déplacées dans leurs foyers.

Le diplomate américain a soutenu que l’appui de son pays s’inscrit dans la vision du Burkina Faso de prendre en main sa destinée. « Aujourd’hui, je réaffirme clairement l’engagement des Etats-Unis à demeurer votre partenaire engagé dans cette lutte existentielle et à vous apporter leur assistance dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de nos lois », a-t-il précisé. Le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, chargé de la sécurité, le commissaire de police Mahamadou Sana, a salué à sa juste valeur l’accompagnement du donateur.

9,6 milliards FCFA prévus en 2024

Il traduit, a-t-il confié, la matérialisation concrète de l’engagement sans faille du gouvernement américain à soutenir le Burkina Faso dans les défis auxquels il fait face. Le ministre a, en outre, soutenu que ce don est d’une importance capitale et vient s’ajouter à d’autres appuis dont son département a bénéficié de la part du gouvernement américain et qui ont déjà un impact positif dans l’exécution de leurs missions.

A ce propos, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis a expliqué que depuis 2018, leur programme d’assistance à la lutte contre le terrorisme a octroyé plus de 36 milliards de francs CFA en équipements et formations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. En dépit des dispositions des lois des Etats-Unis qui ne permettent pas au gouvernement d’avoir, dans les circonstances actuelles, toute la latitude d’apporter une assistance, a-t-il relevé, leur appui à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso n’a pas cessé d’augmenter.

« Il est ainsi passé de 1,2 milliard de francs CFA en 2018 à 8,4 milliards en 2023 et 9,6 milliards prévus pour l’année 2024. En plus de ce don, nous allons soutenir la lutte du Burkina Faso contre le terrorisme à travers des formations, la fourniture d’armes, des équipements de protection et du matériel médical en 2024 », a confié le diplomate américain. Puis de rassurer que le Bureau de la Sécurité diplomatique de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina entend travailler étroitement avec la Police et la Gendarmerie pour le renforcement des capacités de déminage.

Abdoulaye BALBONE