Lutte contre les cancers féminins: le Premier ministre appelle à la mobilisation

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, dédiée à la lutte contre les cancers féminins, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a adressé, un message de sensibilisation et d’engagement.

A travers cette intervention, le chef du gouvernement rappelle l’importance du dépistage précoce, de la vaccination des jeunes filles et de la prise en charge gratuite des soins initiée par le gouvernement pour sauver des vies et préserver le bien-être des femmes burkinabè. Ce message se veut un appel à la solidarité nationale, à la prévention active et à la responsabilité collective face à un enjeu majeur de santé publique. Nous vous proposons l’intégralité du message du Premier ministre.

Chers compatriotes, ce mois d’octobre nous offre une fois de plus l’occasion d’un sursaut d’ensemble et d’une mobilisation totale contre les cancers féminins. Le gouvernement, conformément à la vision et aux orientations du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait de ce combat une priorité.

C’est ainsi qu’il y a eu, la mise en service des clini-ques mobiles, la gratuité des dépistages et des soins, la vaccination contre le cancer du col de l’utérus. Chères mamans, chères soeurs, votre vie est précieuse. C’est pour cela que je lance cet appel à toutes les femmes. A chaque femme, sa mammographie dès son 40e anniversaire.

A chaque jeune fille, entre 9 et 14 ans, sa vaccination contre le cancer du col de l’utérus. Et à chaque femme sexuellement active, son dépistage régulier des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Ensemble, conti-nuons d’agir pour une femme en bonne santé, pour une famille forte, pour un Burkina Faso debout et solidaire.

