Lutte contre l’insécurité urbaine : La Police Nationale met aux arrêts un réseau de fabrication de faux permis de conduire à Zorgho

La Police Nationale, dans sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, vient de démanteler un réseau de faussaires spécialisés dans la fabrication de faux permis de conduire. Ces présumés malfrats ont été interpellés dans le cadre de l’exécution de l’opération WIBGA 3, au cours d’une mission de contrôle sécuritaire menée par le Commissariat Central de Police de la ville de Zorgho.

En effet, au cours de l’opération, un permis de conduire dont le fond se distingue légèrement de celui du permis de conduire authentique a attiré l’attention de l’équipe. C’est ainsi que le propriétaire dudit permis, après avoir été conduit au Poste de Police pour vérification d’identité et authentification du permis de conduire présenté, va affirmer avoir obtenu son permis de conduire de manière frauduleuse auprès d’autres individus. Les investigations menées avec brio par les enquêteurs permettront d’interpeller les autres membres du réseau.

Relativement au mode opératoire du groupe, le membre actif accostait certaines de ses connaissances dans les kiosques ou même dans des auto-écoles pour leur proposer la facilité qu’il a de leur trouver des permis de conduire en seulement trois jours à compter de la réception de leurs dossiers d’enrôlement, composés juste d’une photo d’identité et d’une capture de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè, moyennant une somme de 200.000 FCFA par dossier. Les documents de ses clients étaient ensuite transférés via WhatsApp vers un pays voisin pour traitement, puis les faux permis de conduire fabriqués étaient envoyés par les transports en commun pour être remis aux personnes demandeuses.

La Police Nationale remercie les populations pour leur franche collaboration. Elle les exhorte à toujours faire recours aux voies et moyens officiels pour se faire délivrer tout document administratif. Par ailleurs, elle les invite à poursuivre la dynamique de dénonciation des cas suspects aux numéros verts suivants : 17, 16 et 1010.