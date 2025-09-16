Malawi : duel au sommet

C’est un duel au sommet qui se joue au Malawi. Hier mardi 16 septembre 2025, les électeurs de ce pays d’Afrique de l’Est sont allés aux urnes pour désigner le futur président de la République. Ils ont eu le choix entre 17 candidats, dont les plus sérieux sont

le chef de l’Etat sortant, le pasteur Lazarus Chakwera au pouvoir depuis 2020

et son prédécesseur, Peter Mutharika, qui avait dirigé le pays de 2014 à 2020.

Ces deux figures politiques d’envergure au Malawi s’affrontent à nouveau comme ce fut le cas en 2019, à la faveur d’un scrutin annulé pour fraudes et reprise un an plus tard. Si la chance avait souri à Mutharika, qui avait réussi à conserver son fauteuil, la nouvelle élection avait tourné en faveur de Chakwera. On est donc en passe de revivre cette confrontation. Certains experts, convaincus qu’aucun des candidats ne pourra recueillir plus de 50% des voix, prédisent un second tour entre les deux têtes d’affiche de l’élection.

Issu du Parti démocrate progressiste (DPP), Mutharika tiendra-t-il sa revanche ou réussira-t-il à marquer son « come-back » ?

Chakwera du Parti du congrès du Malawi (MCP) parviendra-t-il à garder la main sur le pays pour cinq années supplémentaires ? Les questions fusent autour de cette élection très disputée, qui se tient dans un contexte économique difficile. L’inflation frôle les 30%, avec des prix des denrées alimentaires qui s’envolent, comme celui du maïs multiplié par 6 en quatre ans. Les coupures d’électricité à répétition et les pénuries d’essence récurrentes compliquent aussi la vie des Malawites, appelés à voter également pour les députés et les conseillers locaux.

Les populations vivent la misère au quotidien et seraient tentées par un changement de régime. Mutharika surfe sur cette vague de mécontentements nés de la situation économique préoccupante, dans l’espoir de rebondir. La gouvernance de son rival est quelque peu décriée et il pourrait en profiter pour revenir aux affaires. Ses partisans vantent d’ailleurs son passage au pouvoir, criant sur tous les toits, que la vie était meilleure sous le régime Mutharika. Ils en veulent pour preuve, l’accès à prix réduit des engrais et à la nourriture, en son temps.

Profitant des frustrations, l’ancien chef de l’Etat se pose en sauveur de la nation, promettant de relever une économie moribonde et de sortir ses compatriotes de la galère. S’il se sait sur la sellette, Chakwera étale à la face du monde ses grandes réalisations dans le domaine des infrastructures, tout en promettant de « redresser le pays ». N’avait-il pas annoncé, avant l’élection, une forte diminution des prix des engrais, comme pour répondre aux sollicitations de ses compatriotes qui n’en peuvent plus de ses résultats économiques mitigés ?

Que ce soit Mutharika ou Chakwera qui remporte le scrutin, les attentes des Malawites sont nombreuses et il va falloir les combler. Le plus important pour l’éventuel vainqueur de la présidentielle, c’est de changer positivement le quotidien des Malawites qui traversent une mauvaise période. Au-delà des promesses de campagne à l’eau-de-rose, il urge de poser des actes concrets pour soulager les populations, car les défis sont nombreux et multiformes dans ce pays pauvre de plus de 21 millions d’habitants.

Kader Patrick KARANTAO